Санду или Додон: в Молдове проходит второй тур выборов президента

Граждане Молдовы в воскресенье, 15 ноября, решают кто станет главой государства на ближайшие четыре года. Во втором туре участвуют проевропейский кандидат, экс-премьер Майя Санду и действующий президент Игорь Додон, которого называют пророссийским политиком.

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Оба кандидата четыре года назад уже встречались во втором туре президентских выборов. Однако на этот раз Санду обошла Додона в первом туре, набрав 36,16% голосов избирателей, действующий президент получил 32,61%. Перевес Санду обеспечила молдавская диаспора за рубежом, за что президент назвал ее «параллельным электоратом».

Игорь Додон призвал молдаван, находящихся в России, активнее голосовать во втором туре и обещал обеспечить при помощи российского президента Владимира Путина миграционную амнистию тем, кто примет участие в выборах.

«Это активные наши граждане, им тоже нужно помогать. Они заботятся о том, что происходит в стране. Поэтому голосуйте», — заявил Игорь Додон. В первом туре выборов на участки в России пришло только 5603 избирателя.

Что обещают Санду и Додон

Кандидат от партии Действие и солидарность (PAS) Майя Санду участвовала в избирательной кампании под лозунгом «Время порядочных людей». Она обещает объявить коррупцию угрозой национальной безопасности, добиться досрочных парламентских выборов, настаивать на расследовании резонансных дел, получить помощь внешних партнеров в борьбе с пандемией COVID-19 и вывести Молдову из международной изоляции.

«Нам необходимо восстановить отношения с Румынией, Киевом и да, нам нужны хорошие отношения с Российской Федерацией», — заявила Санду, напоминая, что за четыре года своего президентства Игорь Додон ни разу не посетил соседние страны.

«В воскресенье коррупция будет заменена на транспарентность, кумовство на компетентность, ложь на правду», — заявила Санду.

Независимый кандидат, поддерживаемый партией социалистов (ПСРМ) Игорь Додон, провел предвыборную кампанию под лозунгом «Вместе мы справимся». Он обещает активно участвовать в процессах интеграции в ЕврАзЭС, сохранить христианские и семейные ценности, вынести на референдум вопрос об увеличении полномочий президента, заботиться о людях и развивать молдавские города и села.

«Молдове есть что терять: если мы проявим слабость, мы потеряем нашу страну. 15 ноября мы должны быть вместе, а 16-го, если надо, выйти и защищать нашу победу», — заявил Игорь Додон в пятницу, 13 ноября, на митинге, организованном партией социалистов.

Стоит отметить, что существенная часть обещаний кандидатов не имеет прямого отношения к их полномочиям. «Глава государства занимается стратегическими вопросами: безопасностью, внешней политикой, назначением судей» — напомнил глава Ассоциации за демократию через участие (ADEPT) Игорь Боцан. «Если говорить об обещаниях в социальной сфере — повышение зарплат и пенсий — это полномочия правительства», — уточнил эксперт.

«Соросята» и пакет

Вопреки ожиданиям кандидаты не встретились на дебатах. Игорь Додон предлагал провести их «на нейтральной территории», однако Майя Санду, хоть и настаивала на дебатах в первом туре выборов, отказалась от диалога.

Оба кандидата обвиняют друг друга во лжи. «Его не интересуют разговоры о том, что он сделал за последние четыре года и как мы будем решать текущие проблемы граждан, все, что его волнует, это ложь и страшилки, которые он использует, чтобы люди проголосовали за него», — заявила Санду в ходе одной из телепередач.

«Горстка НПОшников хотят снять нас, используя ложь, устрашение, лживые новости и манипуляцию каждый день», — заявил Игорь Додон на митинге в свою поддержку. «Они обнаглели, пока не получат обратно по морде, не понимают, поэтому нужно быть жесткими», — утверждает Додон.

Перед вторым туром его штаб использовал против Санду все те же аргументы, что и четыре года назад. Они напоминают, что у их конкурента нет семьи и детей, что она намерена объединить Молдову с Румынией, закрыть школы, ликвидировать районы, разрешить легализацию однополых браков и усыновление детей этим семьями.

Новым элементом кампании стало выражение «соросята». Депутат-социалист Богдан Цырдя выпустил объемную книгу, попытавшись показать связь гражданского общества Молдовы и его поддержку со стороны западных партнеров с управлением партией PAS из-за рубежа.

Молдавский суд, однако, признал, что в предвыборных листовках кандидата Игоря Додона содержится «порочащая информация» в адрес Майи Санду, и запретил их распространение.

Впрочем, и штаб Санду ввел новый элемент в свою кампанию, а именно черный пакет с изображением календаря, ставший символом коррупции в Молдове. Именно такой пакет появляется на слитых ранее в информационное пространство Молдовы нескольких видеозаписях встречи беглого олигарха Влада Плахотнюка и Игоря Додона, сделанных скрытой камерой и датированных 4 июня 2019 года.

На видео видно, как Влад Плахотнюк протягивает Игорю Додону черный пакет. Додон не берет его и говорит, что в пять часов у него самолет, и просит передать пакет некоему «Косте», который должен передать их «Корнелу». Сам Додон предположения о том, что в пакете были деньги, не раз опровергал.

Призывы экс-кандидатов

Важно отметить, что в первом туре выборов третье место занял лидер «Нашей партии» и мэр крупного и преимущественно русскоязычного города Бельц Ренато Усатый, набравший 16,90% голосов избирателей. В России, где голосование молдавской диаспоры хоть и не было активным, Усатый занял первое место, вторым пришел Игорь Додон.

Экс-кандидат в президенты открыто не стал призывать своих сторонников голосовать за Майю Санду, но посоветовал им отдать свой голос «против Додона».

Четвертый результат в первом туре выборов получила кандидат от партии «Шор» Виолетта Иванов, набрав 6,49% голосов. Ранее партия «Шор» жестко критиковала Игоря Додона, однако теперь не выступала с выпадами в его адрес. Дело в том, что после очередного эпизода перехода депутатов из одной фракции в другую у социалистов и шоровцев в сумме большинство мест в парламенте — 51 из 101 кресла депутатов.

В своем видео обращении Илан Шор, обвиняемый в Молдове в участии в краже миллиарда долларов из банков страны, рекомендовал своим сторонникам изучить программы кандидатов в президенты и во втором туре проголосовать за того, кто поддержит программу партии «Шор».

Молдова — парламентская республика, в которой депутаты обладают правом формировать правительство. Первое лицо государства — это премьер-министр. Должность президента, однако, гораздо стабильнее. С 2016 года он избирается прямым голосование граждан сроком на четыре года.

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