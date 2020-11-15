Франция пригрозила ввести экономические санкции в отношении Турции

Франция может ввести экономические санкции в отношении Турции в ответ на «провокационную политику» Анкары. Об этом в воскресенье, 15 ноября, заявил государственный секретарь по делам Европы Клеман Бон в интервью радиостанции Europe 1 и Les Echos.

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Как рассказал госсекретарь, санкции могут затронуть отдельные сектора экономики. При этом отказ Евросоюза от Таможенного союза с Турцией, по словам представителя правительства, пока не рассматривается.

В августе Евросоюз уже ввел персональные ограничения в отношении двух лиц, причастных к началу бурения в Восточном Средиземноморье. Им запретили въезд в ЕС, а их активы заморозили. В ноябре 2020 года санкции продлили еще на год. Имена тех, кто попал под ограничительные меры, не называются.

Дипломатический кризис между Парижем и Анкарой обострился после призыва президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана к бойкоту французских товаров и его оскорблений в адрес Эмманюэля Макрона. Францию также возмутили «провокации» Турции в Нагорном Карабахе и поддержка властями страны Азербайджана во время конфликта.

Напомним, в 2019 году Турция начала буровые работы в Восточном Средиземноморье в исключительной экономической зоне Кипра вопреки протестам Евросоюза. По мнению Анкары, ей принадлежат права на разработку сырьевых ресурсов в регионе. С этим не согласны в Афинах и в Брюсселе.

Франция в споре о праве на добычу газа на шлейфе неоднократно выражала поддержку Греции. В августе в Париже заявили, что усилят военное присутствие в Восточном Средиземноморье на фоне роста напряженности в регионе.

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