Гибель Бондаренко: Латвия запретила въезд кикбоксеру и тренеру хоккейной команды Лукашенко

Минск. Один из многочисленных кадров, демонстрирующих, как силовики обходятся с протестующими. Акция памяти Романа Бондаренко. 15.11.2020

Латвия запретила въезд в страну главе Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову и чемпиону мира по тайскому боксу и кикбоксингу Дмитрию Шакуте. Об этом сообщил глава министерства иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс. По данным белорусского издания «Трибуна», они могут быть причастны к избиению сторонника оппозиции Романа Бондаренко, который затем скончался в больнице.

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Заявление, опубликованное в твиттере министра иностранных дел Латвии, цитирует «Прессбол». Эдгарс Ринкевичс заявил, что на основании Закона об иммиграции, «принял решение о включении двух граждан Беларуси в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок». «Цитата из классика: «Такой хоккей нам не нужен!», — заявил министр.

Pamatojoties uz Imigrācijas likuma 61.panta 2.daļu, esmu pieņēmis lēmumu par divu Baltkrievijas pilsoņu iekļaušanu Latvijas Republikai nevēlamo personu sarakstā, nosakot liegumu ieceļot Latvijā uz nenoteiktu laiku. Citējot klasiķi: “Tādu hokeju mums nevajag!” pic.twitter.com/gxsq1XtkLr — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 16, 2020

К сообщению прилагаются фамилии вышеназванных белорусских граждан: Дмитрий Юрьевич Басков, 25.08.1978 г.р. и Дмитрий Викторович Шакута, 07.08.1980 г.р.

Господин Басков — бывший хоккеист, ныне — главный тренер хоккейной команды Александра Лукашенко и председатель Федерации хоккея Республики Беларусь.

Господин Шакута — многократный чемпион мира по кикбоксингу и тайскому боксу. Кроме того, по данным издания «Трибуна», он играет под руководством Баскова все в той же хоккейной команде самоназначенного президента Беларуси и «связан со старшим сыном Александра Лукашенко» (Виктором Лукашенко).

Как сообщала «Трибуна», Романа Бондаренко, избитого 11 ноября на «Площади перемен» в Минске, повалил на землю человек, в котором опрошенные изданием свидетели опознали Дмитрия Шакуту. А «человек, похожий на Баскова, вблизи наблюдал за тем, как его соратники применяют силу к Бондаренко».

И Басков, и Шакута отказываются от комментариев журналистам. При этом ни один из них пока не взят под стражу, более того – у дома первого выставлена охрана, сообщает Sports.ru.

Гибель 31-летнего Романа Бондаренко вызвала большой резонанс в Беларуси и за ее пределами.

Самоназначенный президент Беларуси даже заявил, что возьмет расследование «под личный контроль». При этом Лукашенко утверждает, что погибший якобы был пьян. Это противоречит медицинскому заключению, в котором указано, что в крови Романа Бондаренко было ноль промилле.

Минск. 12.11.2020. Мемориал на месте избиения Романа Бондаренко. via REUTERS - BelaPAN

Издание Naviny.by напоминает, что в 2021 году Беларусь и Латвия должны совместно проводить чемпионат мира по хоккею.

В начале сентября правительство Латвии отправило в Международную федерацию хоккея (ИИХФ) письмо, в котором сообщило, что откажется от проведения турнира, если он также будет проходить в Беларуси.

«Прошедшие 9 августа 2020 года в Беларуси президентские выборы (…) не были свободными и справедливыми. Репрессивные действия белорусских властей и применение насилия в отношении представителей гражданского общества и независимых СМИ нарушают международно-признанные права человека и демократические принципы. По мнению правительства Латвийской Республики, такие действия несовместимы с ценностями ИИХФ и, следовательно, несовместимы со статусом страны — организатора ЧМ-2021», — говорилось в заявлении латвийского кабинета министров, которое цитирует Sports.ru.

Напомним, массовые протесты в Беларуси продолжаются с вечера 9 августа, когда были завершены президентские выборы, результаты которых, по мнению сторонников оппозиции, а также главных международных организаций, были сфальсифицированы. Мирные акции противников Лукашенко жестоко подавляются силовиками, многие из которых действуют в масках, без опознавательных знаков.

Сегодня, в понедельник 16 ноября, как отмечает TUT.by, завершился уже 100-й день протестов.

Накануне, в воскресенье, манифестации были посвящены памяти Романа Бондаренко.

Силовики снова их жестоко разогнали, более 1000 человек были задержаны.

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