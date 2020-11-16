Майя Санду избрана президентом Молдовы с большим отрывом от Игоря Додона

«Время порядочных людей», – с таким лозунгом 48-летняя выпускница Гарварда Майя Санду одержала уверенную победу во втором туре выборов, став шестым президентом Молдовы. После обработки 99,91% бюллетеней ее результат — 57,71%, ее соперник теперь уже фактически экс-президент Игорь Додон получил 42,29% голосов избирателей.

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«Вместе мы продолжим работать для хороших людей этой страны. Мы построим страну, которой все будем гордиться, страну, которая обеспечит молодежь перспективами здесь, дома», – заявила после полуночи Санду своим сторонникам, ожидавшим с букетами цветов у офиса партии «Действие и солидарность» объявления итогов выборов.

Явка в день голосования 15 ноября более чем на 10% превысила явку первого тура, составив 52,78%. Рекорд явки установила молдавская диаспора за рубежом. Более 250 тысяч человек проголосовали на участках, открытых за пределами Молдовы, при этом бюллетеней для голосования хватило не всем. Закон ограничивает их количество 5 тысячами для каждого избирательного участка, открытого за рубежом. За несколько часов до окончания работы избирательных участков бюллетени закончились во Франкфурте, аналогичные сообщения поступили из Лондона и других городов.

«Это беспрецедентная мобилизация. Наши люди доказали: как бы далеко они не находились, им небезразлична наша страна», – заявила Майя Санду сразу после закрытия избирательных участков.

Майя Санду выступает за взвешенную внешнюю политику: «Мы должны восстановить наши отношения с Румынией, Киевом и да, нам нужны хорошие отношения с Российской Федерацией», – ранее заявляла она. В должности премьер-министра Санду пользовалась широкой поддержкой Брюсселя и США.

Для своих сторонников новоизбранный президент Молдовы – символ борьбы с коррупцией. Она обещала избирателям среди своих первых шагов на должности президента «объявить коррупцию угрозой национальной безопасности», «уменьшить расходы главы государства» и «найти правовое решение для досрочных парламентских выборов».

Молдова – парламентская республика, в которой кабинет министров формируется простым большинством депутатов, 51 из 101. Правительством Молдовы сейчас руководит Ион Кику, пользуясь поддержкой партии социалистов. Игорь Додон, поддержанный социалистами, проиграл Санду второй тур выборов.

В молдавском парламенте нет стабильной правящей коалиции. У социалистов и группы «За Молдову», сформированной из депутатов от фракции «Шор» и депутатов-перебежчиков, в сумме ровно 51 мандат. Пока эти политические силы, в прошлом жестко критиковавшие друг друга, не объявляли о создании парламентского большинства. Партия Майи Санду «Действие и солидарность» находится в парламентской оппозиции, обладая 14 местами в законодательном органе.

Ранее в интервью телеканалу TV8 Санду не согласилась с расхожей оценкой о том, что в Молдове выборы президента имеют второстепенное значение: «с честным президентом найдутся и решения для очищения парламента», – заявила она.

Игорь Додон дал брифинг сразу после закрытия избирательных участков. «Я призываю всех к спокойствию. Республике Молдова нужен мир, нам не нужна дестабилизация», – заявил он.

«В качестве лидера самой крупной парламентской партии и как ответственный политик, хочу вам сказать, что всем нам стоит сфокусироваться на ожиданиях людей. Я готов вести диалог абсолютно со всеми парламентскими партиями, чтобы решить, куда мы движемся дальше», – заявил Игорь Додон.

Экономист Майя Санду с 2010 по 2012 год работала советником исполнительного директора Всемирного банка в Вашингтоне, после чего вернулась в Молдову по приглашению тогдашнего премьер-министра Влада Филата и возглавляла министерство просвещения в период с 2012 по 2015 гг., зарекомендовав себя как жесткий реформатор.

В 2016 она создала и стала лидером новой партии «Действие и солидарность» (PAS). В июне 2019 года, в рамках непродолжительной коалиции в парламенте между партией социалистов и блоком ACUM, занимала в течение полугода кресло премьер-министра Молдовы. Согласно декларации о доходах, избранный президент Молдовы владеет квартирой в Кишиневе площадью 75 кв.м и автомобилем марки «Тойота» 2007 года выпуска.

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