3,5 млн евро за отравление: вдова Литвиненко подала в Европейский суд на РФ

Марина Литвиненко, вдова отравленного экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко, обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием взыскать с России 3,5 миллиона евро компенсации за убийство мужа. Об этом сообщила газета The Guardian.

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Как уточняет издание, сумма иска рассчитана, в том числе, с учетом упущенного дохода из-за смерти мужа (2 млн).

В представлении также содержится просьба к страсбургским судьям вынести решение о значении модели заказных убийств и покушений на убийства, предположительно совершенных российскими государственными агентами в Европе и на Ближнем Востоке.

The Guardian пишет, что до настоящего времени ЕСПЧ не удовлетворял требований о компенсациях за штрафные убытки, или убытки, присуждаемые в порядке наказания (punitive or exemplary damages). Но в данном случае есть просьба сделать это в виде исключения, чтобы не допустить продолжения властями России «политики» тайного уничтожения «противников».

Как уточняет The Guardian, юридические аргументы, выдвинутые сейчас адвокатом истицы Беном Эммерсоном, представляют собой видоизмененные доводы из иска, впервые направленного от имени Марины Литвиненко в ЕСПЧ в 2007 году ее тогдашними адвокатами, одним из которых был Кир Стармер, ныне — глава Лейбористской партии.

Марина Литвиненко рассказала The Guardian: «Прошло почти 14 лет с тех пор, как был убит мой муж. Пришлось бороться, чтобы добиться публичного расследования. (…) Это было государственное преступление. Сейчас речь идет не только об отравлении моего мужа, но и Сергея и Юлии Скрипалей, а также российского оппозиционера Алексея Навального. Это было химическое оружие, запрещенное оружие уничтожения». Вдова Александра Литвиненко также отметила, что даже если никогда не удастся доставить в Лондон людей, совершивших убийство ее мужа, «все равно должен понести ответственность» — хотя бы через ЕСПЧ.

Как напоминает «Новая газета», 43-летний Александр Литвиненко умер 23 ноября 2006 года в Лондоне, где получил политическое убежище. Он активно критиковал президента Владимира Путина и заявлял о причастности российских спецслужб к взрывам жилых домов в 1999 году.

Врачи обнаружили в организме Литвиненко радиоактивный полоний-210. По данным расследования Скотленд-Ярда, вещество в чай Литвиненко было подмешано 1 ноября на его встрече в лондонской гостинице с россиянами Андреем Луговым (бывшим коллегой по ФСБ) и Дмитрием Ковтуном, который в прошлом был сотрудником ГРУ.

В январе 2016 года британские следователи представили итоги расследования, согласно которым убийство Литвиненко, «вероятно, было одобрено» Владимиром Путиным, а непосредственными исполнителями стали Луговой и Ковтун, напоминает DW.

Луговой и Ковтун отрицают обвинения.

Луговой вскоре после того, как Литвиненко был отравлен, стал депутатом Госдумы по списку партии ЛДПР, и остается им по настоящее время, являясь членом комитета по безопасности и противодействию коррупции. Получил он и несколько государственных наград.

В конце августа нынешнего года, после отравления в Томске политика Алексея Навального, господин Луговой занялся «расследованием» этого преступления в составе думского комитета. В начале сентября Литвиненко заявил о своей «уверенности» в том, что если Навальный и был отравлен, то это якобы произошло в берлинской клинике Charité.

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