Евросоюз рассмотрит новые санкции в отношении Беларуси

Введение экономических санкций в отношении режима Александра Лукашенко будет обсуждаться 19 ноября на заседании министров иностранных дел ЕС, которое пройдет по видеосвязи. Об этом в среду, 18 ноября, сообщает AFP со ссылкой на европейских руководителей.

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По словам одного из источников агентства, «возможны все опции». Министры будут в частности обсуждать введение секторальных экономических санкций и расширение уже существующего черного списка, добавил собеседник AFP.

Как отмечает AFP, никаких конкретных объявлений по итогам встречи в четверг сделано не будет, так как заседание носит неформальный характер. Однако эта встреча министров иностранных дел Евросоюза позволит запустить процедуру принятия санкций.

Ранее о том, что Евросоюз готов ввести дополнительные санкции против Беларуси, заявил официальный представитель главы Европейской дипломатии после гибели в Минске 31-летнего Романа Бонадренко.

В начале ноября Евросоюз расширил санкции в отношении белорусского режима и внес в черный список имена самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и его сына Виктора, а также еще 13 белорусских чиновников.

Первый санкционный пакет в отношении белорусского режима был принят 2 октября. В этот список вошли люди, ответственные, по данным властей ЕС, за фальсификации на президентских выборах и насилие в отношении мирных демонстрантов. Ограничительные меры включают в себя замораживание активов фигурантов в ЕС, а также запрет на поездки на территорию Евросоюза.

Санкции никак не повлияли на обстановку в Беларуси, отмечает дипломатический источник AFP. «Репрессии продолжаются. Необходимо поддерживать давление, а для это нужен политический импульс», — полагает собеседник AFP.

Накануне лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, приехавшая с визитом в Стокгольм, призвала ввести новые санкции в отношении режима Лукашенко.

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