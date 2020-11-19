Евросоюз осудил вмешательство иностранных сил в Нагорном Карабахе
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В четверг, 19 ноября, во время видеоконференции министры иностранных дел стран ЕС приветствовали прекращение боевых действий в Нагорном Карабахе. Одновременно они осудили вмешательство «иностранных сил» и призвали к расследованию военных преступлений, которые могли быть совершены во время конфликта.
«ЕС призывает всех региональных игроков воздерживаться от любых действий или выступлений, которые могут поставить под угрозу прекращение огня, а также призывает к полному и быстрому выводу всех иностранных боевиков из региона», – озвучил мнение глав МИД стран ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Мирное соглашение, заключенное при участии России между Арменией и Азербайджаном, а также последствия конфликта были обсуждены в четверг в ходе видеоконференции министров иностранных дел ЕС.
Как прокомментировал журналисту France-Presse после видеовстречи один из ее участников, условия заключенного 10 ноября мирного соглашения – «это трагедия для Армении». Он также указал, что военная поддержка Азербайджана со стороны Турции и участие иностранных боевиков были «решающими». По словам представителя ЕС, роль Турции, как члена НАТО, будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел стран Североатлантического союза 1 и 2 декабря.
В ходе видеоконференции европейские дипломаты осудили «использование кассетных боеприпасов и зажигательного оружия» во время обострения Карабахского конфликта и призвали к расследованию «всех военных преступлений, которые могли быть совершены», передает France-Presse. Они также настаивали на «важности сохранения и восстановления культурного и религиозного наследия Нагорного Карабаха и его окрестностей».
Евросоюз призвал все стороны конфликта «продолжать строго соблюдать режим прекращения огня во избежание дальнейших человеческих жертв», указав, что будет «внимательно следить за выполнением положений о прекращении огня».
«Прекращение боевых действий – это только первый шаг к прекращению давнего конфликта», – передает France-Presse слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. «Мы должны удвоить наши усилия для достижения всеобъемлющего и прочного урегулирования конфликта путем переговоров, в том числе в отношении статуса Нагорного Карабаха», – добавил он. По его словам, такая миссия возложена на Минскую группу ОБСЕ. «ЕС готов внести эффективный вклад в развитие прочного и всеобъемлющего урегулирования конфликта», – сказал Жозеп Боррель.
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