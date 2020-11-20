Новый президент Молдовы выступила за вывод российских войск из Приднестровья

Избранный президент Молдовы Майя Санду дала большое интервью украинскому изданию «Европейская правда», в котором выступила за вывод российских войск из Приднестровья.

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Санду была осторожна в формулировках. Она не стала называть Приднестровье территорией, оккупированной Россией. Избранный президент отметила лишь, что «Приднестровье поддерживается Россией». «В том числе — и поставками газа бесплатно, и многими другими способами», — сказала она.

«Конечно, есть то, что мы должны сделать сами для решения конфликта – это борьба с коррупцией и контрабандой. Ведь пока политики в Кишиневе и в Тирасполе будут заинтересованы зарабатывать деньги на конфликте — они будут сопротивляться его политическому решению», — считает Майя Санду.

Однако, по ее словам, для окончательного политического решения конфликта необходимо участие России. «Россия – это часть переговорного формата», — подчеркнула она.

Говоря в целом о будущем отношений Молдовы и России, Майя Санду назвала повестку «насыщенной». Она напомнила о том, что в России работают многие молдаване, и пока в самой Молдове нет «приемлемых экономических условий» для их возвращения, необходимо «обеспечить им достойные условия работы и социальной защиты». Кроме того, она подчеркнула, что намерена работать над разблокировкой экспорта товаров в Россию.

В интервью «Европейской правде» Санду также заявила, что считает Крым частью Украины. «Я уважаю территориальную целостность и суверенитет Украины в отношении Крыма. Я об этом говорила, когда была премьер-министром, и уверяю, я буду говорить точно то же, когда стану президентом», — сказала Санду.

48-летняя выпускница Гарварда Майя Санду была избрана президентом Молдовы в минувшее воскресенье, 15 ноября. Во втором туре выборов она набрала 57,71% голосов, обойдя своего соперника, экс-президента республики Игоря Додона. Среди предвыборных обещаний нового лидера Молдовы — борьба с коррупцией и уменьшение расходов главы государства.

Согласно Соглашению о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта на Днестре, подписанному в 1992 году, в так называемой Зоне безопасности были размещены посты миротворческих сил России, Молдовы и Приднестровья.

Сегодня оперативная группа российских войск (ОГРВ) на территории непризнанной республики насчитывает более полутора тысяч военнослужащих. На военных складах в селе Колбасна Рыбницкого района хранится более 20 000 тонн боеприпасов. Это один из крупнейших военных складов в Восточной Европе. Приднестровье регулярно обвиняют в нелегальной торговле оружием.

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