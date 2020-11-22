Люди не бегут от гранат: в Минске силовики разгоняют «Марш против фашизма»

Как и в минувшее воскресенье, и все предыдущие, начиная с августа, в Минск пригнали огромное количество силовиков. На фото: приехавшие подавлять протесты 15.11.2020.

В Минске в воскресенье, 22 ноября, проходит традиционная протестная акция. На этот раз она носит название «Марш против фашизма». Минчане изменили тактику: на этот раз они не пытаются собраться в одну большую колонну, а организуют одновременно множество локальных собраний в своих районах. Силовики тоже «по традиции» применили против людей светошумовые гранаты, однако на этот раз отмечены случаи, когда протестующие не покидали места протестов даже в этих случаях, отмечают «Еврорадио» и TUT.by.

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В столице Беларуси люди начали собираться во дворах к полудню. Как всегда, метрополитен объявил, что закрывает все центральные станции метро «в целях обеспечения безопасности пассажиров».

Как всегда, в городе был практически парализован мобильный интернет.

Продолжили самопровозглашенные власти и борьбу с протестной символикой: с утра микрорайоне "Восток" сотрудники МЧС распилили местную достопримечательность: бело-красно-белую «Эйфелеву башню».

Как всегда, в Минск с утра пригнали спецтехнику, военные грузовики и огромное количество бойцов различных подразделений. Сотрудники ГАИ перекрыли движение в разных частях города.

Тем не менее, ручейки и реки протестующих замечены практически во всех районах. Там также появляются и микроавтобусы без номеров, из которых выскакивают люди в масках и пытаются разгонять и задерживать демонстрантов, пишет «Еврорадио». В этот раз многие из протестующих перестали убегать от неизвестных с оружием, отмечает радиостанция, публикуя, в частности, видео из района Малиновка, жители которого под разрывы гранат остаюися на месте и кричат силовикам «Фашисты!».

Такая же реакция наблюдалась и в районе Каменной горки, отмечает информационный портал TUT.by.

Минск. Читатели прислали еще одно видео применения спецсредств в Каменной Горке. На нем видна реакция людей — они не разбегаются от взрывов. pic.twitter.com/Hwelu5YlO7 — TUT.BY (@tutby) November 22, 2020

Протестующие, собравшиеся в колонны в разных точках столицы, также скандируют «Жыве Беларусь!», «Это наш район!», «Уходи!», «Верым! Можам! Пераможам!», «Смотри в окно, а не в телевизор!» и «Далучайся!» («Присоединяйся!»).

Силовикам демонстранты предрекают: «Он вас кинет!».

По данным правозащитного центра «Весна», к 16:30 по местному времени было известно более чем о 100 задержанных в столице.

Портал TUT.by сообщил, что в районе Национальной библиотеки человека на носилках несли в машину скорой помощи. Здесь проходили задержания, стоят микроавтобусы с людьми в балаклавах и машина ГАИ, отмечает издание.

Минск. Спецсредства применили и на проспекте газеты Правда. pic.twitter.com/2FPraIUl3W — TUT.BY (@tutby) November 22, 2020

Сегодня в Беларуси — 106-й день протестов. Онлайны о происходящем в стране ведут наши коллеги из TUT.by, издания Onliner, белорусской редакции радио «Свобода». Специальные эфиры ведут телеканалы «Дождь» и «Белсат» (на белорусском языке).

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