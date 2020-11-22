«Мамочка» нации: исполнилось 15 лет пребывания канцлера Меркель у власти

Сегодня исполнилось 15 лет с тех пор, как Ангела Меркель впервые заняла пост главы правительства Германии. 22 ноября 2005 года никто не мог предположить, что эта женщина останется канцлером на долгие годы, отмечает корреспондент RFI в Берлине. Она возглавляет правительство уже дольше, чем первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр.

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Собственный корреспондент RFI напоминает, что вечером 18 сентября 2005 года, когда в Германии подвели итоги досрочных парламентских выборов, партию Меркель «ожидал холодный душ»: никто не думал, что Христианско-демократический союз (ХДС) и его союзник — Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС), которым опросы предсказывали 40%, наберут чуть больше 35%, едва не позволив сохранить власть тогдашнему канцлеру Шредеру (Социал-демократическая партия Германии).

Тем не менее, Шредеру пришлось покинуть пост и устроиться в «Газпром», а канцлером стала Меркель, которой удалось договориться с противниками из СДПГ о создании коалиционного правительства.

И так продолжалось на всех следующих выборах в течение этих 15 лет, пишет «Новая газета»: победа с небольшим счетом, сложный поиск компромисса с партнерами по коалиции, а затем — постоянная борьба внутри правительства и в Бундестаге за приемлемые решения.

В Германии многие называют ее Mutti («мамочка»), отмечает корреспондент RFI, ведь «она стала кем-то вроде матери нации, которая дает немцам ощущение, что они находятся в хороши руках, которым можно доверять и которые защитят их» в сложных ситуациях.

Mutti REUTERS - FABRIZIO BENSCH

«Мамочка» находится у власти дольше, чем легендарный «отец» нации Конрад Аденауэр (15 сентября 1949 года — 15 октября 1963 года), но пока меньше, чем ее бывший кумир Гельмут Коль (1 октября 1982 — 27 октября 1998).

Именно канцлер Коль дал Ангеле Меркель дорогу в большую политику, назначив ее в 1991 году федеральным министром по делам женщин и молодежи. Дальше ее карьера стала развиваться гораздо быстрее. И к 1998 году она уже была влиятельной настолько, чтобы после провальных для блока ХДС-ХСС выборов объявить о необходимости обновления партии: экс-кумир Коль был отправлен на почетную пенсию, а сама Меркель заняла пост генсека своей партии.

Будущей осенью, когда в Германии должны состояться очередные парламентские выборы, Меркель планирует покинуть пост главы правительства, и более не претендовать на должность канцлера. Ей тогда будет всего 67.

Другие подробности биографии Mutti, а также любопытные факты из жизни Меркель, вы можете найти в подборке наших коллег из русской службы Deutsche Welle, очерке «Новой газеты» и материале RFI (на французском).

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