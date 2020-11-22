Марш против фашизма: новый формат белорусских протестов дезориентировал силовиков

Децентрализованный 15-й воскресный марш протеста проходил по всему Минску. Люди вышли и в некоторых областных городах. Спецсредства против демонстрантов применялись, но задержаний в разы меньше.

Реклама Читать далее

На минувшей неделе Минский горисполком определил более 40 территорий, «подверженных влиянию деструктивно настроенных граждан». Речь идет о районах, кварталах, дворах, где с конца августа активно развиваются локальные сообщества — проходят концерты, лекции, появляются муралы, зачастую люди просто собираются на совместные чаепития. На одной из таких «деструктивных территорий» с неофициальным названием «Площадь Перемен» неизвестные в масках напали на местного активиста Романа Бондаренко, который скончался на следующий день в больнице скорой помощи.

Минчане уже окрестили «деструктивные территории» как гетто для несогласных с итогами президентских выборов. При этом, разделение Минска на неблагонадежные районы подтолкнуло протестующих к новому формату воскресного марша — шествие районных колонн. Тем более, возвращение властей к насилию на предыдущих маршах и тысячи задержанных в центре и на подходах требовало новых форм протеста, уменьшающих угрозу столкновений в местах с большой концентрацией силовиков.

Район Серебрянка целиком вошел в список «деструктивных территорий». Хотя среди собравшихся в 12:30 у торгового центра «Гиппо» жителей района явно «деструктивных элементов» корреспонденту RFI заметить не удалось. Возможно, они удачно замаскировались под пенсионеров (в колонне под тысячу человек было довольно много пожилых людей), двух человек на инвалидных колясках, семьи с детьми и собаками.

Так как мобильный интернет традиционно отключили, люди звонили тем, кто остался дома и читал телеграм-чаты, чтобы узнать, где замечены автобусы с людьми в балаклавах, где уже взрывались светошумовые гранаты, куда двигаются колонны из других районов. «Я сам из Молодечно, работаю в Минске, снимаю квартиру в Серебрянке, — рассказывает строитель Саша. — Хожу на марши с самого начала, сам пока на сутки не попал, друзья отсидели кто 13, кто 15. Холодает уже, конечно, людей меньше, ну, весной полыхнет снова, если его (Лукашенко — RFI) свои же не свалят. По-моему, он всем надоел. У меня нет пессимизма, назад белорусов ему не загнать». Разговор с корреспондентом RFI прерывается — рядом появляются автобусы и их пассажиры в балаклавах. Несколько человек отбегает, люди в балаклавах далеко их не преследуют, но остаются у моста, который просто так не обойти. Несколько пенсионерок начинают стыдить людей в штатском, остальные скандируют: «Фашисты!».

«Конечно, сегодняшняя Беларусь — это ни в коем случае не Италия 20-х годов, — отмечает оказавшийся в колонне из Серебрянки историк, шеф-редактор газеты Arche Алесь Пашкевич. — Муссолини пользовался настоящей поддержкой народных масс, у Лукашенко сейчас этого и в помине нет. Ему бы надо строить фашистский режим на пике популярности, сейчас поздно. Нынешней Беларуси сложно подобрать аналог в истории новейшего времени. Полицейская диктатура, опирающаяся на поддержку Москвы?»

При этом, как замечает Пашкевич, Москву такой союзник тоже не устраивает, «не исключено, что Лукашенко уйдет в результате аппаратного переворота, это устроит и Москву, если затем будут проведены выборы с кандидатом, который устроит и Кремль». «Для Москвы принципиально, чтобы смена власти не произошла через улицу. А если президентом станет, допустим, выпущенный из тюрьмы Виктор Бабарико — почему бы и нет. Вспомним, вся эта президентская кампания стала набирать градус как раз с появлением Бабарико в качестве кандидата. Да, это не будет чистой победой протеста, но ее и не может быть. С кем-то из нынешних чиновников придется говорить и потом. Но понятно, что Лукашенко и его силовиков в этом процессе уже не будет».

Сам Лукашенко, кстати, считает себя интернационалистом. «Что касается фашизма, ко мне это никак не приклеишь. Потому что я интернациональный человек. Вы же видите мою политику. Я всегда гордился тем, что у нас нет драки, противоречий между разными национальностями. А у нас под 100 национальностей живут. Я всегда гордился тем, что у нас межконфессиональный мир. Я всегда говорил, это мой лозунг предвыборный и в выборы: каждый должен найти свою дорогу к храму. Поэтому я не националист, а фашизм — это высшая форма национализма. Фашистом может быть ярый националист. Это не ко мне», — заявил Лукашенко за два дня до Марша против фашизма.

Люди идут дворами, пытаясь соединиться с большими колоннами, которые, по телефонным сообщениям, организовались в других районах. Постоянно рядом появляются другие колонны — из автобусов силовиков. «А и нормально, — говорит один из протестующих, — пускай погоняют по городу, пускай распыляются, где-то им не хватит ресурса, такие группы, как здесь, оттянут их на себя». Действительно, как стало известно позже, в некоторых районах колонны беспрепятственно прошли свой марш, хотя в других местах в людей снова летели светошумовые гранаты, уже не особенно пугая демонстрантов.

«Достали, достали, сколько можно уже, — говорит о новой появившейся в пределах видимости партии спецавтобусов Анна, жительница Партизанского проспекта (к нему примыкает Серебрянка). — Ходила и буду ходить, уже не испугают. Племянник отсидел свои 15 суток, еще куча знакомых побывала на Окрестина и в Жодино. Скоро все там отсидим, но уже не страшно. Это агония, гоняет своих деревянных солдат туда-сюда... Жаль только, что крови еще больше может пролиться. Что делать — это клещ, просто так уже не вытащишь».

Двое пенсионеров убеждают корреспондента RFI, что как только у рабочих станет меньше денег, режим рухнет в одночасье: «А их станет меньше! Он же все на омоновцев пускает и на бензин для автозаков. И кредиты уже никто не дает, даже Путин — там своих проблем полно, да и не нужен он уже Путину».

Колонны были сформированы в большинстве районов столицы, в числе которых Уручье, Малиновка, Сухарево, Каменная Горка, Зеленый Луг, Боровляны, Лошица и другие. Спецсредства применялись возле метро «Каменная Горка», в Малиновке, Масюковщине, Зеленом Луге.

По информации правозащитного центра «Вясна», по состоянию на 18:00 по Парижу в Минске и других городах было задержано 237 человек, это на порядок меньше, чем в предыдущие воскресные марши.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться