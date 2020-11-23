В Минске силовики задержали участников марша пенсионеров.

В понедельник в центре белорусской столицы прошел традиционный марш пенсионеров, который назвали «Маршем мудрости». Как сообщают Nexta и Tut.by, силовики выставили на пути марша кордон и произвели несколько задержаний.

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Как сообщил утром белорусский портал Tut.by, к началу акции протеста на проспекте Независимости ограничили дорожное движение в обе стороны. Милиция перекрыла пешеходную часть на пересечении проспекта Независимости и улицы Янки Купалы. Поэтому участники марша свернули перед цепью силовиков на улицу Янки Купалы. Им преградили дорогу и там, в районе перекрестка с улицей Максима Богдановича. В итоге часть протестующих все же смогла добраться до конца запланированного маршрута, площади Якуба Коласа.

Согласно информации Tut.by, одного из участников марша пенсионеров с большим флагом задержали на площади Победы. В Центральное РУВД после дневного «Марша мудрости» привезли несколько задержанных. Среди них: 58-летний Олег Гжибовский, 72-летняя Валентина Нехай и 72-летняя Клавдия Романенкова. Также задержали 70-летнюю онколога-маммолога Светлану Яцкову. Точное количество задержанных не уточняется.

Накануне в Минске прошел 15-й воскресный марш протеста под названием «Марш против фашизма». На этот раз минчане изменили тактику: они не собирались в одну большую колонну, а организовали шествия и собрания в своих районах. Марши прошли в большинстве районов столицы, в числе которых Уручье, Малиновка, Сухарево, Каменная Горка, Зеленый Луг, Боровляны, Лошица и другие. Спецсредства против демонстрантов применялись, но задержаний было в разы меньше.

В понедельник в центре белорусской столицы прошел традиционный марш пенсионеров, который назвали «Маршем мудрости». © tut.by

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