Европейское агентство лекарственных средств может одобрить вакцину от COVID-19 до конца года.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA), которое в настоящее время рассматривает запросы на разрешение производства вакцины от трех заявителей, сообщило в понедельник, 23 ноября, что может утвердить первые вакцины против COVID-19 к концу 2020 или началу 2021 года.

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Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА), которое находится в Амстердаме, занимается авторизацией и контролем лекарственных средств в Европейском союзе. Окончательное разрешение, позволяющее лабораториям продавать свои лекарства на всей территории ЕС, выдает Еврокомиссия.

В настоящее время ЕМА изучает вакцины от трех производителей – Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech и Moderna.

На прошлой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что агентство может одобрить вакцины, протестированные Pfizer-BioNTech и Moderna, «во второй половине декабря». 23 ноября Европейское агентство лекарственных средств сообщило, что «на данный момент трудно точно предсказать сроки авторизации вакцины, поскольку у нас еще нет всех данных, и в настоящее время ведутся текущие обзоры». «В зависимости от хода работы EMA действительно может завершить оценку кандидатов к концу этого или в начале следующего года», – цитирует France-Presse сообщение Агентства.

Несколько недель назад EMA установило ускоренную процедуру, которая позволяет ему проверять данные о безопасности и эффективности вакцин по мере их появления, даже до того, как официальный запрос на их разрешение будет подан производителем.

В Европе цена на вакцины от COVID-19 возможно будут ниже, чем в США

Государственный секретарь министерства экономики и финансов Франции Аньес Панье-Рюнаше, которая занимается европейскими переговорами о поставках вакцин, заявила в понедельник, 23 ноября, что Франция подписала уже шесть контрактов на поставку вакцин от COVID-19.

В интервью газете Les Echos она сообщила, что Франция начала переговоры о европейских закупках вакцин с Германией, Нидерландами и Италией. Таким образом, госсекретарь гарантирует, что вакцин будет достаточно.

На вопрос о том, получит ли Европа вакцины позже, чем США, Аньес Панье-Рюнаше ответила, что «производство вакцин (самих молекул и упаковки) почти полностью осуществляется на заводах, расположенных в европейской экономической зоне, а для некоторых вакцин – и во Франции». По ее словам, «не исключено, что у нас цены будут ниже, чем у американцев, потому что мы смогли вести переговоры от имени всей Европы».

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