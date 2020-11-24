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Евросоюз заказал 160 млн доз американской вакцины Moderna

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Евросоюз заказал 160 млн доз американской вакцины Moderna.
Евросоюз заказал 160 млн доз американской вакцины Moderna. REUTERS - DADO RUVIC
RFI
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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о заключении контракта на поставку до 160 миллионов доз американской вакцины Moderna от COVID-19. Это уже шестой предзаказ, заключенный Евросоюзом с производителями будущих вакцин, сообщает 24 ноября AFP.

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Еще один, седьмой по счету контракт, будет обнародован властями Евросоюза в среду, 25 ноября. «Я счастлива сообщить, что завтра мы подтвердим еще один новый контракт для поставки другой вакцины от COVID-19», — заявила глава Еврокомиссии, однако она не уточнила о каком именно производителе идет речь. 

Ранее стало известно, что Еврокомиссия заключила пять контрактов с производителями вакцин: речь идет о шведско-британской вакцине AstraZeneca, американской Johnson & Johnson (до 400 млн доз каждой), франко-британской Sanofi-GSK и американо-германской Pfizer-BioNTech (до 300 млн доз каждой), а также германской CureVac (до 405 млн доз).

Поставки вакцин будут осуществляться после прохождения всех необходимых тестов на безопасность и эффективность, а также выдачи разрешения от Европейского агентства лекарственных средств (EMA), которое занимается авторизацией и контролем медицинских препаратов на территории Евросоюза.

Накануне стало известно, что сейчас ЕМА изучает вакцины от трех производителей —Oxford-AstraZeneca, Pfizer-BioNTech и Moderna. 

На прошлой неделе Урсула фон дер Ляйен отмечала, что агентство может одобрить вакцины, протестированные Pfizer-BioNTech и Moderna, «во второй половине декабря». 

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