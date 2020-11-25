Министры ФРГ одобрили реабилитацию военных, столкнувшихся с дискриминацией из-за гомосексуальности

Совет министров Германии в среду, 25 ноября, одобрил законопроект о реабилитации военнослужащих, подвергавшихся дискриминации в связи с их сексуальной ориентацией. Он касается как служащих бундесвера, так и Национальной народной армии ГДР, прекратившей существование после воссоединения Германии.

Реклама Читать далее

«Мы не можем исправить ни мучения, которые пришлось пережить этим людям, ни вред, нанесенный их карьерам. Но мы хотим сделать то, что в наших силах», — заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Законопроект предусматривает отмену обвинительных приговоров, вынесенных судами, а также решений об отставках, понижении в звании или отказе в повышении в связи с ориентацией служащих. Кроме того, пострадавшим от такой дискриминации выплатят компенсацию в размере 3000 евро. По оценкам немецкого министерства обороны, на такую выплату могут претендовать около тысячи человек.

Текст законопроекта подготовили в оборонном ведомстве и министерстве юстиции и одобрили на заседании кабмина, теперь его должен рассмотреть парламент.

В немецких войсках гомосексуальность преследовалась до 1969 года, уголовная статья, в соответствии с которой велись преследования, была отменена в 1994 году. Однако вплоть до 2000 года в немецкой армии действовали распоряжения, ограничивавшие возможность карьерного роста для военных гомосексуальной ориентации. «Раньше в войсках считалось, что гомосексуальные наклонности создают угрозу поддержанию армейской дисциплины. С сегодняшней точки зрения такого рода дискриминация противоречит основополагающим правам человека», — приводит DW слова пресс-секретаря правительства Германии Мартины Фиц. С 2000 года Конституционный суд Германии снял ограничения на военную службу для женщин, а занимавший тогда пост министра обороны Рудольф Шарпинг издал постановление, согласно которому гомосексуальность больше не может являться поводом для отказа в продвижении по службе или присвоении командных должностей.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться