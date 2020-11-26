В минское РУВД поступила жалоба о прослушках Романа Бондаренко

Елена Бондаренко, мать забитого насмерть силовиками Романа Бондаренко, подала заявление о возбуждении уголовного дела по поводу прослушки ее телефонных разговоров и их использования в репортаже, показанном по минскому телеканалу СТВ. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщает издание TUT.by.

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Издание публикует фотографию заявления. В нем говорится, что 25 ноября на телеканале «Столичное телевидение» в репортаже Григория Азаренка были обнародованы негласные записи ее телефонных разговоров с сыном. Кроме этого, в репортаже говорится, что Роман Бондаренко «получил травму в дворовой драке, поступил с алкогольной интоксикацией в Больницу скорой медицинской помощи». Мать убитого считает, что ее сын был выставлен в неприглядном свете.

Она отмечает, что не давала разрешение на проведение записей телефонных разговоров, они тем более не могут быть размещены в свободном доступе. Елена Бондаренко просит возбудить уголовное дело по статье 179 (Незаконные собирание либо распространение информации о частной жизни), статье 203 (Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений) УК Беларуси по факту негласного ведения записи ее телефонных и других переговоров, а также по факту распространения указанной информации. Она просит привлечь к уголовной ответственности Григория Азаренка и иных, готовивших репортаж неизвестных ей лиц. Также просит установить, кто и с чьего разрешения осуществлял негласную запись ее разговоров, и кто и на каком основании их передал журналистам.

Записи телефонных разговоров «выставлены совершенно не в том контексте, как было в разговоре», – в свою очередь прокомментировала TUT.by двоюродная сестра Романа Бондаренко.

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