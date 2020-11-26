Лукашенко заявил Лаврову о готовности к «более тесным» отношениям с Россией

Александр Лукашенко заявил в четверг, 26 ноября, на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым о своей готовности к «усилению» отношений с Москвой. Заявление сделано на встрече в Минске.

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Лукашенко заявил Лаврову о том, что «надо, может быть, не о какой-то перезагрузке говорить, но об усилении, интенсификации» отношений Беларуси и России. «Тезис абсолютно напрашивается. Не просто тезис, а практика. Я хочу, чтобы вы понимали и знали, что мы к этому готовы», — цитирует белорусского руководителя официальное агентство БелТА.

Самопровозглашенный президент Беларуси подчеркнул, что ему хотелось бы «иметь не просто добрососедские отношения», а «очень близкие, братские, отношения» с РФ.

Лукашенко также заявил, что Москве и Минску «никуда не деться» от очень тесной дружбы, и что руководство России тоже сейчас «как раз хочет и предпочитает такие отношения», передает ТАСС.

«Я ничего нового не сказал. Я всегда об этом говорил. Просто не всегда, слушая меня, хотели это подчеркивать и повторять. Особенно — в России», — заверил самопровозглашенный лидер.

Напомним, незадолго до выборов 9 августа господин Лукашенко называл именно Россию основной силой, которая пытается «дестабилизировать» обстановку в Беларуси.

Однако после начала массовых протестов белорусских граждан, обвиняющих Лукашенко в фальсификации выборов и требующих его отставки, самопровозглашенный президент снова стал называть Россию главным союзником, а Владимира Путина — «братом».

О том, как резко менялась внешнеполитическая риторика Лукашенко минувшим летом на фоне протестов, читайте в исследовании RFI.

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