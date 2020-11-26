Минск и Москва снова вместе дружат против Запада?

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Минск 26 ноября передал Александру Лукашенко «привет от Владимира Владимировича», а Лукашенко вдруг вспомнил болезненную для Минска тему интеграции с Россией: «Мы хотели бы иметь очень близкие, братские отношения».

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По словам Сергея Лаврова, Владимир Путин, напутствуя его на визит к Александру Лукашенко в Минск, «подтвердил все, о чем вы договорились с ним прежде, особенно в Сочи». «У нас полностью совпадает заинтересованность в укреплении отношений. Можно это по-разному называть, но у нас та же самая цель: продвигаться к взаимной выгоде наших народов, стран и Союзного государства», — цитирует Лаврова государственное агентство БелТА. При этом Лавров напомнил, что ранее Лукашенко сам выступил с несколькими инициативами, «мы заинтересованы в том, чтобы эти инициативы состоялись, если что-то можем сделать в их поддержку, мы всегда открыты для этого». Надо полагать, речь идет об объявленной конституционной реформе в Беларуси со всенародным обсуждением и транзите власти. Хотя в последнее время Лукашенко переносит обсуждение реформы, а по поводу новых выборов после реформы речи пока не идет вообще. В адрес же западных инициатив глава белорусского МИД Владимир Макей на онлайн-пресс-конференции заявил: «Если они хотят задействовать какие-то внешние структуры для оказания посреднических усилий, мы готовы приветствовать это, но важно, чтобы это было искренне, заинтересованно и нацелено на урегулирование ситуации, а не на, скажем, реализацию тех заявлений, которые сейчас происходят: на трансфер власти, на отстранение действующего руководства от власти и так далее. Мы категорически против этого»,

Лавров и Макей также говорили о двойных стандартах Запада в отношении Беларуси (Лавров привел в качестве примера прав нарушения человека Беларусь действия французских властей), Макей заявил о готовности прекратить «любое сотрудничество с Советом Европы, если он будет принимать какие-то программы по сотрудничеству со страной без согласования с белорусской стороной».

Главы МИД РФ и Беларуси на встрече в Минске © Russian Foreign Ministry Press Service via AP

«Несмотря на весь этот декларационный формализм и официоз на встрече Лаврова, Лукашенко и Макея, думаю, что любые действия Москвы в ситуации, которая сложилась в Беларуси, имеют ранг «серьезные», — отметил в интервью RFI руководитель Центра политического анализа и прогноза (Варшава), доктор политических наук Павел Усов. — Мы видим, что ключевым элементом в нынешней стратегии Москвы является продвижение каких-то договоренностей, заключенных 14 сентября в Сочи. Напомню, что Лукашенко там разговаривал с Путиным практически пять часов. В чем суть договоренностей — общество не знает, скорее всего, это либо письменные, либо устные соглашения, центральным элементом которых являются даже не будущие манипуляции с белорусской Конституцией, а оформление союзной интеграции в той ее жесткой форме, которая была предложена Москвой в 2019 году». По мнению политолога, «привет от Путина» и напоминание о договоренностях в Сочи показывает, что «Москва не отступит». «Для России важна скорейшая реализация этих договоренностей, потому что у Лукашенко сейчас нет никаких условий для манёвров, для выхода из кризиса без поддержки России. На Лукашенко оказывается регулярное давление — и дипломатическое, и политическое, давление неформальное — сюда можно вписать недавний слив в интернет прослушанных разговоров людей из его ближайшего его окружения. Это можно расценить как психологический элемент воздействия с намеком на еще более серьезные козыри в запасе. И Москву явно не устраивают недавние заявления Лукашенко о том, что реформа Конституции не будет осуществляться через колено и что ни Москва, ни Путин не могут заставить его это сделать, а также перенос обсуждения изменений в Конституции с декабря на январь. Очевидно, что стремление Лукашенко потянуть время не устраивает Москву. Думаю, Лавров сегодня дал это понять принимающей стороне», — сказал Павел Усов.

Лукашенко не вписывается в новый интеграционный план. Протесты тоже

Москва не раз высказывала озабоченность уличными протестами в Беларуси, Лукашенко тоже неоднократно давал «последнюю неделю» на успокоение улицы, но протесты, пусть и не с размахом августа и сентября, продолжаются. «Беспокойство Москвы понятно, — считает Павел Усов. — Интеграция Беларуси исключает наличие Лукашенко в политическом пространстве, которое конструирует Москва, он — банкрот, он токсичен, его присутствие лишь дискредитирует идею Союзного государства. Но интеграция и уход Лукашенко с политической сцены должны осуществляться без внутренних проблем и системного кризиса, потому что подавлять протесты после интеграции будет крайне тяжело и крайне накладно для Москвы. Подавлять протесты в условиях разбалансировки системы (а она будет неустойчива при таких масштабных событиях как интеграция и уход правителя) без масштабного применения силы будет уже невозможно. При этом протесты носят национальный характер, протесты нацелены на укрепление независимости. А это не входит в планы и ожидания Москвы, поэтому Лукашенко, по замыслу Кремля, все же должен завершить свое кровавое дело — подавить протесты, утопить их в крови, после чего его можно смело убирать, ведь страна перейдет в руки России в системном порядке. То есть для России нужно прежде всего интегрировать страну со стабильной политической системой, чтобы было проще в дальнейшем осуществлять свои политические стратегии, в том числе проведение новых выборов в Беларуси или даже работать с альтернативным движением в Беларуси, которое успело возникнуть за эти месяцы, но уже с соблюдением российских правил игры и под российским контролем».

По мнению политолога, белорусские протесты — это сейчас «единственная возможность не только защититься от расширяющегося пространства репрессий, но и от стремительного вхождения Беларуси в интеграцию с Россией». «С подавлением протестов страна будет зачищена, стерилизована. Люди будут просто массово покидать Беларусь, что тоже на руку России — пассионарный слой общества просто будет вне страны. Без социально-политического хребта Беларусь проще будет сожрать. Для Москвы национальный протест — угроза, пока Лукашенко выполняет роль жандарма, Россия будет его поддерживать, как только он «зачистит» страну, то станет уже не нужен Кремлю», — считает Павел Усов.

Легитимность уже не вернуть

Пока Сергей Лавров обсуждал с Владимиром Макеем и Александром Лукашенко перспективы конституционной реформы, на сессии Европарламента прошли срочные дебаты «Продолжающиеся нарушения прав человека в Беларуси, в частности убийство Романа Бондаренко». Евродепутаты резко осудили репрессии в Беларуси и призвали к расширению пакета санкций. Предыдущий (второй) пакет санкций вызвал возмущение официального Минска, Владимир Макей пообещал ответные меры. По словам Макея, в санкционные персональные списки Минска «будут включены представители руководства Европейского союза, руководства ряда европейских государств, будет приостановлена работа координационной группы Беларусь — Европейский союз, приостановлен диалог по правам человека с ЕС, под вопросом оказываются перспектива сотрудничества с Европейской комиссией и ЕС по вопросам атомной энергетики, борьба с нелегальной миграцией, трансграничной преступностью, контрабандой наркотиков, сотрудничество в таможенной сфере, гуманитарные и образовательные программы».

«Это абсолютно проигрышная стратегия — отвечать на европейские санкции введением якобы симметричных санкционных мер, — отмечает в интервью RFI глава Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий. — Хотя бы потому что Беларусь гораздо больше зависима от ЕС, чем наоборот. Такие санкции если и ударят, то по самой белорусской стороне, учитывая торговый оборот, транзит и так далее».

По мнению Арсения Сивицкого, уповать на некую новую нормализацию отношений с Европой Минску не стоит (белорусские власти заявляют о готовности вернуться к диалогу) до тех пор, пока у власти продолжает находиться Лукашенко. «Ролью донора региональной безопасности и стабильности, которую белорусский режим удачно сыграл во время российско-украинского конфликта, уже не прикрыться. Из донора Беларусь превратилась в источник вызовов и угроз для соседей — Литвы, Польши, Украины, — отметил Арсений Сивицкий. — Легитимность Лукашенко безвозвратно подорвана в глазах Европы. Уже очевиден консенсус внутри ЕС о том, что никакой новой нормализации отношений с Лукашенко уже не произойдет. Хотя при этом ЕС соглашается с тем, что урегулирование кризиса в Беларуси невозможно без российского участия».

Тихановская предупреждает

Свое заявление к визиту московского гостя к Лукашенко сделала и экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская: «О чем бы ни договаривался Александр Лукашенко, он утратил поддержку белорусского народа. А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством. Мы всегда выступали и выступаем за дружественные и партнерские отношения с Россией. Но независимость и суверенитет не может быть предметом торга».

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