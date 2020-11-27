Лукашенко предостерег от передачи Конституции Беларуси «незнакомому президенту»

В ходе визита в одну из больниц Минска Александр Лукашенко прокомментировал тему поправок в Конституцию Беларуси. Он заявил, что «не будет работать» с новой Конституцией. Однако, по его словам, такую Конституцию нельзя отдавать «незнакомому президенту».

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«Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда», — цитирует слова Лукашенко Tut.by.

«Никакую Конституцию я под себя не делаю. С новой Конституцией я уже с вами президентом работать не буду. Поэтому успокойтесь, спокойно это переносите», — заявил он в ходе встречи с коллективом 6-й городской клинической больницы Минска.

Лукашенко выделил три страны «с очень серьезной Конституцией». «У нас очень серьезная Конституция. Казахстан, Россия, мы — пожалуй, вот три продвинутых государства, которые имеют такую серьезную, жесткую Конституцию, где от решения президента зависит все. С этой точки зрения, понимая, что не дай бог придет человек и захочет развязать войну и прочее… Да, надо нам создать новую Конституцию, но выгодную для нашей страны, чтобы потом страна не обвалилась», — рассказал Лукашенко.

Сейчас в Беларуси ведется обсуждение поправок к действующему основному закону. Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в будущем в будущем 70–80% полномочий президента могут быть переданы другим органам власти, это не потребует серьезных изменений Конституции.

В октябре Лукашенко встретился с белорусскими политзаключенными в СИЗО КГБ в Минске. Подробности встречи не разглашались, однако стало известно, что самопровозглашенный президент обсуждал с заключенными представителями оппозициями поправки в Конституцию.

Представитель президиума Координационного совета Павел Латушко отмечал в сентябре, что «Лукашенко сделает все, чтобы написать эту Конституцию под себя и под ту политическую систему, которая им создана за 26 лет».

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