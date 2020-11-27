Навальный в Европарламенте призвал ЕС ввести санкции против людей из круга Путина

Алексей Навальный выступил в Европарламенте и призвал ЕС ввести санкции против людей из круга Путина.

Алексей Навальный выступил в эту пятницу, 27 ноября, в Европарламенте. В ходе видеоконференции с парламентариями из Комиссии по иностранным делам российский политик призвал Евросоюз ввести санкции, «нацеленные на деньги» российских олигархов.

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По его словам, пришло время выработать новую стратегию в том, что что касается европейской санкционной политики в отношении России.

Евросоюзу стоило бы «тепло принимать» россиян, но при этом с российским государством необходимо обращаться, как с «преступной группировкой, временно захватившей власть», отметил он.

Навальный подчеркнул, что считает неэффективными санкции в отношении россиян, у которых нет активов в ЕС, — например, «российских генералов или полковников, которые мало путешествуют и у которых почти нет банковских счетов в Европе».

«Санкции Евросоюза должны быть нацелены на деньги, — отметил он. — Под удар санкций должны попасть российские олигархи, не только старые, но и новые, в том числе из окружения Путина. До тех пор, пока самые дорогие яхты Усманова стоят в Барселоне или Монако, никто в России и в Кремле не будет воспринимать европейские санкции всерьез», — заявил Навальный.

Санкции «должны бить именно по олигархам, тогда эти меры поддержат 99% граждан России», — полагает политик. «Заставьте Абрамовича, Ротенберга и Усманова забрать свои яхты и перевести в Беларусь», — обратился Навальный к европарламентариям.

Политик также призвал Евросоюз не признавать результаты выборов в Госдуму, которые пройдут в следующем году, если к участию в голосовании не будут допущены все кандидаты.

Кроме Алексея Навального в видеоконференции в Европарламенте приняли участие другие российские политики — Владимир Милов, Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин.

В середине октября Евросоюз ввел санкции из-за отравления Навального — в связи с нарушением Конвенции о запрещении химического оружия. В черный список вошли шесть физических и одно юридическое лицо.

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