Штаб Тихановской добивается международного уголовного преследования виновных в пытках в Беларуси

Первый иск в рамках универсальной уголовной юрисдикции был подан в генпрокуратуру Литвы гражданином Беларуси, подвергшимся жестокому избиению в Минске. Подобные иски готовятся в Польше, Германии, Бельгии и Голландии.

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Заявление о досудебной проверке случая применения пыток со стороны представителей власти Беларуси подано Максимом Хорошиным. Совладельца минского цветочного магазина «Первый цветной» Хорошина задержали 13 октября в белорусской столице — он бесплатно раздавал цветы участникам мирных митингов. Из РУВД его в шоковом состоянии увезли в больницу на машине скорой помощи.

По словам Хорошина, среди тех, кто задерживал и избивал его он может опознать главу Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Николая Карпенкова. Впоследствии Хорошин выехал в Литву восстанавливать здоровье и из соображений безопасности.

«То, что происходит сейчас в Беларуси, — это правда страшно. Если кто-то думает, что в XXI веке где-то в центре Европы происходит что-то похожее, то вряд ли. Мы очень рассчитываем на широкую огласку и международную помощь, поскольку сами в Беларуси сегодня справиться не можем. Я надеюсь, что мое дело станет первым подобным делом, а виновные люди будут наказаны по закону. У нас дома не начато ни одно дело по факту избиения мирных граждан, несмотря на сотни заявлений», — сказал Максим Хорошин на онлайн-пресс-конференции 27 ноября.

По словам адвоката Гедрюса Данелюса, в литовском законодательстве «предусмотрена возможность уголовного преследования in absentia, то есть когда преследуемое лицо находится не на территории страны». «Литовский уголовный кодекс предусматривает ответственность за действия, которые запрещены международным правом, а пытки им запрещены», — добавил он.

Старший политический советник экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Александр Добровольский заявил, что штаб Тихановской «находится в координации с группой юристов из самых разных стран, которые готовят к подаче такие же заявления от пострадавших». «Универсальная уголовная юрисдикция позволяет проводить расследования во многих странах, мы думаем, что наш план «Народный трибунал» с помощью многих мер должен остановить репрессии в Беларуси. Мы создаем единую Книгу преступлений, будет возможность сообщить о преступлении, проверить доказательства и подготовить материалы для того, чтобы были возбуждены дела разных странах. Кроме того, в Вильнюсе мы планируем создать Центр международной юрисдикции, который помогал бы всем юристам и координировал работу, которая поможет остановить репрессии в Беларуси», — сказал Добровольский.

«Что касается Николая Карпенкова, то это вообще уникальный случай. Руководитель ГУБОПиК, а теперь уже заместитель министра внутренних дел Беларуси бегает с дубинкой со своими подчиненными, бьет людей, бьет витрины... Мы хотим, чтобы эти люди быстрее добежали до финиша, чтобы их безнаказанность закончилась, пусть они не удивляются, когда их имена появятся в списках Интерпола», — отметил Добровольский. По его словам, сейчас подобные иски «готовятся в Польше, изучается возможность подачи исков в Германии, Бельгии и Голландии», «конечный результат — это осуждение виновных в пытках в Беларуси, промежуточный — это объявление этих людей в международный розыск Интерпола». По словам советника Тихановской, «исков будет много, ведь сотни людей после пыток покинули Беларусь».

По словам адвоката Гедрюса Данелюса, у Литвы есть опыт расследований дел, фигуранты которых находятся вне страны. «Самое громкое — это дело 13 января (13 января 1991 года советская армия штурмовала Вильнюсский телецентр, погибли 15 человек — RFI). Опыт позволяет вести процесс до самого конца, несмотря на то что потенциальный виновник находится не на территории Литвы. Победа такого процесса — есть само обвинительное решение как таковое. Экстрадиция даже не нужна, если есть доказательства и улики, которые позволяют вынести приговор здесь, на территории Литвы», — сказал Данелюс.

Только после августовских протестов в Следственный комитет Беларуси было подано более 800 заявлений по поводу насилия и телесных повреждений. СК не возбудил ни одного уголовного дела. За август, сентябрь и октябрь в стране было задержано 25 800 человек «за нарушение законодательства о массовых мероприятиях и совершение иных правонарушений при их проведении».

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