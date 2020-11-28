Рыбалка, конкуренция и торговля: в Лондоне возобновились переговоры по Брекзиту

До возможного жесткого Брекзита осталось чуть больше месяца, однако стороны все еще рассчитывают на новое соглашение

В Лондоне в субботу, 28 ноября, возобновились переговоры между Великобританией и Евросоюзом по дополнительным соглашениям по Брекзиту. Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье встретился с представителем Великобритании Дэвидом Фростом. В случае, если сторонам не удастся достичь соглашения в ближайшее время, 31 декабря 2020 года свое действия прекратит целый ряд договоренностей, а торговые пошлины вырастут.

Реклама Читать далее

Как заявлял ранее Мишель Барнье, одним из главных разногласий между Великобританией и Евросоюзом является вопрос доступа европейских, а в особенности французских рыбаков в британские территориальные воды. В ЕС выступают за сохранения статуса-кво и отказ от возможных дополнительных ограничений, а в Лондоне — за введение контроля над территориальными водами.

Согласно законодательству, действовавшему до Брекзита, каждая страна обладала определенной квотой на вылов рыбы. Благодаря этим договоренностям 30% улова французские рыбаки совершали в территориальных водах Великобритании, особенно богатых на добычу.

В ближайшие недели Брюссель и Лондон должны также достичь договоренностей по вопросу торгового соглашения. В случае, если этого не произойдет, обмен товарами между Великобританией и ЕС будет осуществляться по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), а пошлины неминуемо вырастут. Как считают эксперты, при этом сценарии также снизится число международных компаний со штаб-квартирой в Великобритании.

По мнению Дэвида Фроста, избежать «жесткого» Брекзита все еще возможно при условии, что Лондон установит контроль над рыболовной отраслью, а ЕС будет «полностью уважать» суверенитет Великобритании. Фрост также заявил, что страна должна получить право не соблюдать европейские правила государственной поддержки бизнеса и другие нормы. В ЕС опасаются, что в этом случае Великобритания сможет создать условия для неравной конкуренции своих предприятий с компаниями из ЕС.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться