Перейти к основному контенту
#Карабах
#Макрон
Россия
Франция
Украина
Стиль Жизни
Подкасты

Рыбалка, конкуренция и торговля: в Лондоне возобновились переговоры по Брекзиту

Опубликовано:

До возможного жесткого Брекзита осталось чуть больше месяца, однако стороны все еще рассчитывают на новое соглашение
До возможного жесткого Брекзита осталось чуть больше месяца, однако стороны все еще рассчитывают на новое соглашение Ben Stansall POOL/AFP/Archivos
RFI
2 мин

В Лондоне в субботу, 28 ноября, возобновились переговоры между Великобританией и Евросоюзом по дополнительным соглашениям по Брекзиту. Европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка и главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье встретился с представителем Великобритании Дэвидом Фростом. В случае, если сторонам не удастся достичь соглашения в ближайшее время, 31 декабря 2020 года свое действия прекратит целый ряд договоренностей, а торговые пошлины вырастут.

Реклама

Как заявлял ранее Мишель Барнье, одним из главных разногласий между Великобританией и Евросоюзом является вопрос доступа европейских, а в особенности французских рыбаков в британские территориальные воды. В ЕС выступают за сохранения статуса-кво и отказ от возможных дополнительных ограничений, а в Лондоне — за введение контроля над территориальными водами.

Согласно законодательству, действовавшему до Брекзита, каждая страна обладала определенной квотой на вылов рыбы. Благодаря этим договоренностям 30% улова французские рыбаки совершали в территориальных водах Великобритании, особенно богатых на добычу.

В ближайшие недели Брюссель и Лондон должны также достичь договоренностей по вопросу торгового соглашения. В случае, если этого не произойдет, обмен товарами между Великобританией и ЕС будет осуществляться по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), а пошлины неминуемо вырастут. Как считают эксперты, при этом сценарии также снизится число международных компаний со штаб-квартирой в Великобритании.

По мнению Дэвида Фроста, избежать «жесткого» Брекзита все еще возможно при условии, что Лондон установит контроль над рыболовной отраслью, а ЕС будет «полностью уважать» суверенитет Великобритании. Фрост также заявил, что страна должна получить право не соблюдать европейские правила государственной поддержки бизнеса и другие нормы. В ЕС опасаются, что в этом случае Великобритания сможет создать условия для неравной конкуренции своих предприятий с компаниями из ЕС.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI

Скачайте приложение RFI и следите за международными новостями

Страница не найдена

Запрошенный вами контент более не доступен или не существует.