В Минске на оппозиционном «Марше соседей» задержали более 70 человек

Акции протеста прошли в очередной раз прошли в Минске и других городах Беларуси (архивное фото)

В Беларуси в воскресенье, 29 ноября, проходят новые акции протеста против Александра Лукашенко. Как сообщает портал tut.by, в Минске и других городах так называемый «Марш соседей» разгоняла милиция: по данным правозащитного центра «Вясна», всего в стране задержали около 90 человек, а в столице — более 70. СМИ отмечают, что силовики применили слезоточивый газ и преследовали протестующих во дворах.

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По сообщениям tut.by, милиция задержала члена Координационного совета Дмитрия Крука и журналиста портала Станислава Коршунова. Врача-невролога Руслана Бадамшина задержали уже в третий раз — ранее он уже оказывался в отделении за участие в марше в поддержку отчисленных студентов Белорусского государственного медицинского университета.

Как отмечают журналисты, в жилом районе Лошица в Минске протестующих били дубинками, а в Боровлянах для разгона акции применили светошумовую гранату. Протестные мероприятия проходили в разных частях города, в том числе далеко от центра. Cколько всего человек приняли участие в митингах и шествиях, неизвестно.

Так выглядел марш в Бресте. Люди в колонне скандировали «Жыве Беларусь!» pic.twitter.com/sg1z8VCtmm — TUT.BY (@tutby) November 29, 2020

Акции протеста проходят также в Гродно, Могилеве, Витебске, Бресте и в других городах.

Выступления против Александра Лукашенко в Беларуси продолжаются с начала августа, когда политик объявил о своей победе в президентских выборах, а правозащитники сообщили о многочисленных нарушениях. В Евросоюзе и США не признали результаты голосования.

27 ноября Лукашенко пообещал, что не будет занимать пост президента после принятия новой Конституции. Он заявил, что не готовит «под себя» обновленную версию основного документа страны. Когда и в каком виде будут приняты поправки в Конституцию, неизвестно.

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