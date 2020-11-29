Франция и Великобритания подписали новый договор о контроле за незаконной миграцией через Ла-Манш

С 2018 года участились попытки мигрантов пересечь Ла-Манш на борту надувных или самодельных лодок,

С 1 декабря в силу вступит новое франко-британское соглашение об усилении контроля за побережьем Ла-Манша, подписанное в субботу, 28 ноября. В воскресенье, 29 ноября, Морская префектура Ла-Манша и Северного моря, объявила о спасении очередных 45 мигрантов, которые пытались незаконно добраться до Англии на борту самодельной лодки.

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В заявлении префектуры говорится, что на борту лодки находились беременная женщина и дети, несколько мигрантов оказались «в состоянии переохлаждения», но все «живы и здоровы».

Напомним, что в конце октября в ходе незаконной переправы четыре человека погибли и трое пропали без вести, что на сегодняшний день является наиболее трагическим происшествием в проливе Ла-Манш, где с 2018 года участились попытки переправиться на лодке.

В сентябре французские власти заявили, что они перехватили более 1300 человек, пытавшихся добраться до Великобритании, используя резиновые лодки, весла, каяки и даже спасательные жилеты. Всего с начала года число желающих таким образом попытать счастья превысило 6 тысяч человек.

Вопрос контроля над Ла-Маншем давно активно обсуждался в ходе франко-британских переговоров, причем Великобритания обвиняла Францию в недостатке превентивных мер.

Согласно подписанному накануне договору с 1 декабря 2020 года численность французских патрулей будет удвоена, в свое распоряжение они получат также беспилотники и радары.

Министр внутренних дел Великобритании Прити Патель приветствовала заключение соглашения, заявив, что оно позволит двум странам «разделить миссию по предотвращению пересечения пролива Ла-Манш».

Signing a new 🇬🇧🇫🇷 agreement to tackle small boat crossings.



It will:



🔹 Double number of police on beaches in France

🔹 Increase surveillance with cutting-edge tech

🔹 Introduce greater security at ports

🔹 Ensure accommodation for migrants in Francehttps://t.co/vjG1KiTkep pic.twitter.com/COJ1jncjcC — Priti Patel (@pritipatel) November 28, 2020

В Великобритании соглашение подверглось критике со стороны лейбористской оппозиции и нескольких благотворительных организаций, которые считают, что Великобритания должна разделить ответственность за мигрантов со своим ближайшим соседом и установить правила легального въезда мигрантов в страну, чтобы им не приходилось и дальше рисковать жизнью.

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