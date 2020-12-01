Белорусский протест ушел в дворы: «Мы — как вода, просочимся через кордоны»

Очередной воскресный марш в Беларуси разделился на десятки акций в дворах Минска, областных городов и даже поселков. Колонны запутывали силовиков крайне сложными маршрутами, но задержания были, были и пострадавшие. В понедельник задерживали пенсионеров.

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113-й день протестов в Беларуси назывался Марш соседей — в телеграм-чатах призывали одеваться потеплее, готовиться к недолгой прогулке прямо в своих дворах, не объединяться в большие колонны. Власти готовились традиционно — станции метро прекратили работу, мобильный интернет отключили в 10 утра, в центре и «неспокойных» районах появились автозаки и микроавтобусы с силовиками в балаклавах и боевом снаряжении.

Корреспондент RFI посетил дворы, прилегающие к кинотеатру «Киев» — тут за три дня до выборов 9 августа на провластном митинге звукорежиссеры Влад Соколовский и Кирилл Галанов включили «Перемен» группы «Кино». В сквере к 12:00 собираются около трех сотен жителей квартала, обмениваются новостями о передвижении силовиков, полученными от тех, кто остался дома и отслеживает телеграм-чаты через wi-fi. «Автобусы на Богдановича», «За „Матрёшкой“» (магазин в соседнем квартале — RFI) засада, тихари и бусы», — слышны объявления. Люди разных возрастов и занятий обсуждают, куда пойти, просят не фотографировать, времена селфи на фоне бело-красно-белых флагов ушли — «нас же вычислят потом, зачем фотографировать!» Олег с тростью рассказывает, что ходит каждый четверг на Марш инвалидов, но по мере возможностей присоединяется и к другим акциям. «На предыдущих маршах инвалидов меня пронесло, а вот знакомых задержали. 20 базовых инвалиду второй группы (540 белорусских рублей или около 175 евро — RFI), 50 базовых (около 435 евро) задержанной с первой группой инвалидности, у нее онкология — серьезно всё. Забрали сережки, кольца, телефон... Но никто от прогулок не откажется, и сегодня пойдем, и зимой пойдем — сто процентов даю, — рассказывает Олег. — И я абсолютно уже не боюсь эту власть, чего мне бояться — я ветеран военной разведки, немножко воевал, этих в балаклавах мне что ли бояться? А стал выходить, потому что надоело постоянно быть обманутым. Сколько можно принимать вот это все».

Марш 30 ноября 2020 г. в Минске © REUTERS

Погода не способствует прогулкам — мокрый снег с дождем, ветрено, но люди в теплой одежде все же начинают движение, обсуждая по пути наиболее безопасные пути отступления, внимательно всматриваясь во все фигуры и микроавтобусы на выходах из дворов. «Я стала выходить на марши против насилия после 9 августа. Дело даже не в том, за кого я голосовала, дело уже не в кандидате — нельзя так обманывать людей и потом еще бить, пытать, издеваться и убивать этих людей, — на ходу рассказывает 35-летняя Дарья. — Протест не сдулся, сколько бы нам про это не говорил генералиссимус и его телевизор, да, визуально нас меньше, да, они стали жестить снова, тюрьмы забиты людьми, но мы будем вот так — дворами, подъездами, квартирами. Нельзя силой заставить полюбить, легитимным для Беларуси, для Минска так точно, Лукашенко уже не станет».

Пенсионер Анатолий ходит на акции с собакой, говорит, что в случае ареста «главное, успеть позвонить, чтобы пса забрали». «Пока что рядом все было — друзей забирали, меня пронесло. Выходить стал после избиений людей — 9,10, 11, 12 августа — на воскресные марши. То, что на выборах нас обманули, это понятно, но выходить на протесты стал, чтобы власть не подумала, что снова все получится с обманом и беззаконием. Конечно, сейчас меньше людей на улицах, тут несколько причин: один заболевший коронавирусом «выключает» из протеста несколько человек — хотя бы своих домочадцев, похолодало, да и усталость — выходить каждое воскресенье сложно, есть ведь и домашние дела. Надо дожидаться весны. А может подарок будет на 23 февраля или 8 марта белорусам — и больше мы с Лукашенко не будем. Надеюсь, у России хватит ума ему больше не давать денег, хотя это не Россия так с нами поступает, это Путин так делает, ему абсолютно фиолетова судьба белорусов. Все зависит, в общем, от нас самих», — говорит Анатолий.

Колонна выходит к перекрестку у Комаровского рынка, совсем рядом с бывшим штабом объединенного кандидата в президенты Светланы Тихановской. Навстречу из дворов выходит еще одна — около 500 человек, но после раздумий колонны не соединяются. «План такой, чтобы размазывать силовиков по городу, чтобы много акций, пусть мечутся», — объясняет один из участников шествия. В колонне почти нет символики — сейчас главное добраться до точки сбора, флаги и транспаранты могут осложнить путь, привлечь внимание силовиков. Люди скандируют «Я выхожу» — последние слова в чате погибшего в ноябре в Минске Романа Бондаренко, «Фашисты» (при виде автобусов с тонированными стеклами), «Жыве Беларусь!». Иногда рядом с колонной притормаживают машины, из которых демонстрантов предупреждают о местах, где их поджидают силовики.

Максим, IT-работник, говорит, что «его жена участвует с 9 августа, он сам с 10-го»: «Народ обратно в стойло Лукашенко уже не загонит. Мы и не были никогда сторонниками этой власти, жили параллельно, но этим летом они перешли все границы. А что протест сливается, ну, пусть рассказывают своим трем процентам. Они пытаются нас сломать, записывают эти видео покаянные — да кто им поверит, там же люди в заложниках, вот мисс Беларуси еще добавили 15 суток — явно хотят покаяния на камеру, но даже если такое появится, никто не поверит (Мисс Беларусь-2008, модель Ольга Хижинкова с 8 ноября находится в изоляторе на Окрестина за участие в мирных акциях протеста — RFI). Протест просто становится более разнообразным, я бы так сказал, белорусы — как вода, они думают, что загонят нас в квартиры, но мы просочимся через кордоны».

Колонна дошла до универсама «Рига» — тут есть и демонстранты из других дворов, силовики реагируют на рост количества протестующих, начинается разгон. Всего в Минске прошло более 60 локальных акций, в некоторых местах применялись спецсредства — газ, резиновые пули, дубинки, телеграм-чат медиков «Белые халаты» сообщил об одном огнестрельном ранении демонстранта. Акции также прошли в Бресте, Гродно, некоторых районных центрах и поселках. По данным правозащитного центра «Вясна», на воскресном Марше соседей по стране задержано 424 человека. В понедельник состоялись суды, кто-то получил штрафы, кто-то — сутки ареста, среди наказанных сутками — известный экономист Дмитрий Крук.

Протест меняется, но не останавливается

Политолог Андрей Егоров, член Координационного совета, два раза отбывший арест по 15 суток, в комментарии RFI называет удачным смену формата — децентрализацию протестов. «Протест постоянно меняется все эти месяцы, он мутирует, адаптируется к обстоятельствам и реагирует на политические события. Ультиматум Тихановской, например, активизировал протесты в октябре, смерть Романа Бондаренко тоже вызвала всплеск активности людей, системные политические репрессии перевели протесты в районы и дворы. Пока мы можем уверенно говорить о продолжении протеста, люди готовы выходить и бороться, сложно оценивать массовость протеста в новых форматах, но мы видим, что он есть, это понятно даже по пропаганде властей — если в телевизоре постоянно говорят о спаде активности, значит, спада нет», — отметил Андрей Егоров. В плюс децентрализации политолог зачисляет возобновление активности в регионах, «также очевиден эффект солидаризации, очень заметна взаимная поддержка в период эмоциональной усталости».

«Это позиционная борьба, люди настроены на долгий путь, растет упрямство людей, появилось ожесточение или злость, так можно сказать, повысилась резкость суждений. С децентрализованным протестом силовикам сложно справляться, учитывая еще и феноменальную солидарность, например, можно говорить о появлении системы раннего оповещения о прибытии силовиков, много очагов протеста, видимо, с этим связано и снижение количества задержанных. Хотя силовики стараются», - сказал Андрей Егоров. «Что касается запугивания людей арестами, то, похоже, это уже не работает. Могу сказать по опыту личных отсидок и бесед со своеобразными фокус-группами — там очень разный социальный состав. Скорее, люди настроены на продолжение протеста. «Я попал в тюрьму и больше никуда не сунусь», — такого я не слышал. Без всякого пафоса или идеализации я могу сказать, что вот эти посадки на сутки огромного количества людей не сработали, наоборот, укрепили. Люди готовы дожимать. Да и есть понимание, что пока идут протесты, это является определенной защитой от системных репрессий, все помнят и понимают, что угроза Лукашенко добраться до каждого — это не просто слова, что в случае успокоения улицы власти действительно намерены вычислить и наказать всех несогласных, закатать всех в асфальт», — подчеркнул политолог.

«Сынок, не бей!»

Марш мудрости в понедельник, 30 ноября, не обошелся без задержаний — обычно пенсионеры спокойно проходили по центру Минска. В этот раз силовики разделили протестующих с плакатами «Бабушки и дедушки за свободу!», «Сынок, не бей!» на блоки и оцепили их.

«Сынок, не бей меня»: марш пенсионеров в Минске 30 ноября © REUTERS/Stringer

«Я хожу на каждый Марш мудрости, но вот впервые увидела их (силовиков) глаза, близко очень все уже было, — рассказывает пенсионерка Анна. — Разные глаза, у кого испуганные, у кого волчьи. Мне было страшно, не буду храбриться. И телефона нет, чтобы позвонить кому-то, боюсь брать телефон, они же компромат начнут искать. А дома кот и собака, суд бы это не учел, читала про такие случаи. Обошлось в этот раз, но кого-то и забирали, я видела».

По данным правозащитников, на Марше мудрости в Минске 30 ноября задержано 20 человек.

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