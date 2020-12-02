COVID-19: Великобритания одобрила применение вакцины Pfizer/BioNTech

Ожидается, что вакцинация в Великобритании начнется уже на следующей неделе.

Великобритания последовала рекомендациям национального Агентства по регулированию лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (MHRA) и одобрила применение вакцины от COVID-19, выпущенной Pfizer/BioNTech. Об этом стало известно в среду, 2 декабря.

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Эксперты MHRA с 23 ноября изучали данные о вакцине и пришли к выводу, что она отвечает «отвечает требованиям безопасности, качества и эффективности».

Официальный представитель британского правительства заявил, что вакцина будет доступна уже на следующей неделе. Это подтвердил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Это потрясающе, что MHRA официально одобрило вакцину Pfizer/BioNTech против COVID-19. Вакцина станет доступной во всей Великобритании со следующей недели», — написал Джонсон в твиттере.

It’s fantastic that @MHRAgovuk has formally authorised the @Pfizer/@BioNTech_Group vaccine for Covid-19. The vaccine will begin to be made available across the UK from next week. (1/2) — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 2, 2020

2 декабря в Соединенном Королевстве завершается действие всеобщего карантина, планируется сохранение санитарных ограничений на региональном уровне. В правительстве надеются, что вакцинация и массовое тестирование позволят снять и эти ограничения весной.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок также выразил радость в связи с тем, что Великобритания стала первой страной, которая начнет применять одобренный клинически препарат. По его словам, первыми пройти вакцинацию смогут жители домов престарелых, медицинские работники, а также люди преклонного возраста и страдающие заболеваниями, которые могут вызвать осложнения после заражения коронавирусной инфекцией.

Help is on its way.



The MHRA has formally authorised the Pfizer/BioNTech vaccine for Covid-19.



The NHS stands ready to start vaccinating early next week.



The UK is the first country in the world to have a clinically approved vaccine for supply. — Matt Hancock (@MattHancock) December 2, 2020

Глава компании Pfizer Альберт Бурла назвал разрешение на применение вакцины на территории Великобритании «историческим моментом в борьбе с COVID-19» в пресс-релизе, который был опубликован на сайте организации.

1 декабря BioNTech и Pfizer направили запрос в Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для получения разрешения на запуск их вакцины в Европе. Ожидается, что агентство примет решение не позднее 29 декабря.

Также 1 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что массовая кампания вакцинации от COVID-19 в стране начнется между апрелем и июнем 2020 года. С таким заявлением он выступил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо. Ожидается, что сначала прививать будут жителей домов престарелых, а также врачей с проблемами со здоровьем и медиков старше 65 лет.

По официальным данным, Великобритания занимает первое место в Европе по числу погибших от коронавирусной инфекции (около 60 тыс.) и пятое — в мире.

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