Белорусские спортсмены в изгнании: мы ежедневно получаем просьбы о помощи от коллег на родине

МОК расследует нарушения прав спортсменов в Беларуси, вопрос о проведении чемпионата мира по хоккею в стране под вопросом, «пытки спортсменов силовиками — на личном контроле у Лукашенко». В обзоре RFI — о последних событиях в мире белорусского спорта, который не остался в стороне от политических потрясений и кризиса в стране.

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Белорусский фонд спортивной солидарности (БФСС) основан после августовских протестов в Беларуси, тогда более 650 спортсменов (на сегодня уже более 1000) подписали открытое письмо с требованием проведения новых выборов и прекращения насилия государства в отношении мирных протестующих. Александр Лукашенко известен вниманием к спорту, особенно к хоккею с шайбой, он также является президентом Национального олимпийского комитета. Реакция властей в отношении подписантов письма и участников отдельной спортивной колонны на акциях была особенно жесткой — спортсмены, в том числе звезды мирового уровня, отбывали сутки ареста, с ними расторгали договора, увольняли из команд, угрожали уголовным преследованием.

«Спортсмены — это известные люди, возможно, поэтому власти так с ними жестко, — отметил на пресс-конференции исполнительный директор БФСС Александр Опейкин. — Мы знаем историю известной баскетболистки Елены Левченко — это история пыток (Левченко провела 15 суток в изоляторе на Окрестина, заявляла о создании невыносимых условий с целью оказать психологическое давление — RFI), задержания и арест легкоатлета Андрея Кравченко и кикбоксера Ивана Ганин, арест мисс Беларусь Ольги Хижинковой — это все истории пыток. Над известными успешными людьми, видимо, хочется особенно поиздеваться. Мне известно, что эти случаи — под личным контролем Лукашенко. Информация о каждом случае задержания спортсменов идет наверх к нему, именно там все и решается: пытать человека, создавать максимально сложные условия в заключении. По словам Левченко, ей на Окрестина создали так называемый «душняк»: спать на железе, без горячей воды, с бездомными, везде вши. Для спортсменки, продолжающей карьеру, это, помимо морального, еще и серьезный профессиональный урон. У многих спортсменов сорван процесс подготовки к Олимпиаде — плюс повальное заражение коронавирусом».

По словам председателя БФСС, трехкратной олимпийской чемпионки Александры Герасимени, ежедневно в адрес фонда поступает информация о давлении и преследовании спортсменов и тренеров, не согласных с политикой режима: «Некоторые спортсмены заявляли об угрозах увольнения, другие говорили, что к ним приезжали домой, угрожали семье, намекали на то, что могут пострадать дети и т.д.». Единственное условие прекращения давления и травли — отзыв подписи под письмом протеста, «некоторых спортсменов сразу отозвали из национальных команд (…), мы знаем, что некоторым, которые пока еще находятся в составе, после нового года не продлят контракты, случаев увольнения и исключения людей из сборных добавится буквально через месяц в разы».

Сейчас БФСС рассматривает более 70 случаев нарушения прав спортсменов и представителей отрасли, которые были избиты, арестованы, уволены. За время существования фонд смог выделить в поддержку репрессированных спортсменов более 100 тысяч евро.

Между тем, спортсмены-олимпийцы, уволенные и уехавшие из страны, продолжают готовиться к Олимпиаде-2021 в Токио, в случае, если в стране не произойдет политических изменений, они выступят, скорее всего, под нейтральным флагом. Но такая судьба может ждать и спортсменов официальной национальной сборной, сейчас Международный олимпийский комитет начал процедуру расследования в отношении НОК Беларуси.

Международная федерация хоккея пока не приняла решение о переносе чемпионата мира-2021 из Беларуси в другую страну. Тем не менее, Латвия уже запретила въезд на свою территорию (а значит, и на территорию всей Шенгенской зоны) председателю Федерации хоккея Беларуси Дмитрию Баскову, который подозревается (но не правоохранительными органами Беларуси) в причастности к трагическому ноябрьскому инциденту в Минске — избиению в одном из минских дворов гражданского активиста Романа Бондаренко, через несколько часов после этого Бондаренко умер в больнице. По словам главы международного департамента БФСС, бывшего председателя комиссии по этике НОК Беларуси Анатолия Котова, фонд будет добиваться полного запрета Баскову на представление олимпийского движения Беларуси и пожизненный запрет на участие в любых хоккейных мероприятиях.

Недавно НОК Беларуси призвал оставшихся в стране спортсменов и тренеров подписывать свое собственное обращение — против вовлечения спортсменов в политику и раскола деструктивными элементами спортивного сообщества страны. Вокруг этого обращения уже произошло несколько скандалов: ряд подписантов заявили о том, что не подписывали его, среди якобы подписавших есть спортсмены, отсидевшие 15 суток за протесты, есть подписи деятелей спорта из районов и школ, родителей ветеранов спорта и т. д. «У нас есть много фактов о давлении на людей, чтобы те подписывали это письмо. Сейчас мы ведем консультации и в ближайшие дни будем запускать ревизию выданных спортивным чиновникам шенгенских виз. Это важный инструмент в отношении чиновников, причастных к политическим репрессиям», - сообщил исполнительный директор БФСС Александр Опейкин. «Мы хотим, чтобы были приняты все возможные санкционные меры в отношении белорусских спортивных чиновников, представляющих Национальный олимпийский комитет и Министерство спорта, в частности, чтобы они не были аккредитованы на Олимпийские игры в Токио и не были к ним допущены», — заявил Александр Опейкин.

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