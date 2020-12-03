Еврокомиссия представила план по защите европейской демократии от новых угроз

В четверг, 3 ноября, Еврокомиссия опубликовала план по укреплению демократии в Европейском союзе в условиях «цифровой революции». Брюссель хочет ужесточить борьбу против дезинформации, бороться со злоупотреблениями в сфере политической рекламы и усилить защиту журналистов. На пресс-конференции в Брюсселе план представила заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам защиты европейских ценностей Вера Юрова.

Реклама Читать далее

«Демократия не может восприниматься как должное, о ней нужно заботиться и необходимо ее защищать», — заявила она. Представленный план предусматривает три стратегических направления.

Борьба с дезинформацией. Европейская комиссия намерена усилить свой кодекс передовых методов борьбы с дезинформацией, разработанный в 2018 году и подписанный на добровольной основе крупными цифровыми платформами (Google, Facebook, Twitter, Microsoft, Mozilla и, с июня 2020 года, TikTok).

Ожидается, что 15 декабря будет обнародован Закон о цифровых услугах (Digital Services Act), который должен установить четкие и обязательные правила для всех онлайн-платформ, так как саморегулирование уже не может считаться достаточным. Комиссия также намерена осуществлять мониторинг за выполнением этих обязательств.

Еврокомиссия, которая уже осудила информационные кампании, проводимые Россией и Китаем в связи с пандемией, предлагает ввести финансовые санкции для виновных в иностранном вмешательстве.

В документе говорится, что «некоторые страны (в частности, Россия и Китай) участвовали в целевых операциях влияния и кампаниях дезинформации вокруг COVID-19 в ЕС, соседних с ним странах (...), стремясь подорвать демократические дебаты, усилить социальную поляризацию и улучшить свою собственный имидж. Когда иностранные игроки используют манипулятивные тактики для введения в заблуждение граждан ЕС для их собственной выгоды, угроза демократии требует комплексного, коллективного реагирования».

Комиссия в этом году уже призывала платформы бороться с ложной информацией относительно коронавируса. Теперь она призывает их к большей прозрачности в отношении источников дезинформации и их алгоритмов.

Еще одно направление — содействие свободным и справедливым выборам. Комиссия намерена предложить закон о прозрачности спонсируемого политического контента, «политической рекламы». Политическая реклама и таргетинг пользователей на основе их личных данных — это техника, которую наглядно проиллюстрировал скандал с Cambridge Analytica, британской компанией, которая собрала данные 87 миллионов пользователей Facebook для проведения массовых манипулятивных кампаний с целью повлиять на британских и американских избирателей. Еврокомиссия намерена предложить соответствующий закон в течение 2021 года.

«Мы хотим, чтобы политическая реклама была максимально прозрачной, чтобы любой избиратель знал, кто посылает им сообщение, кто за это платит, для каких целей», — подчеркнула Вера Юрова.

Еще одним приоритетом плана является укрепление свободы и плюрализма СМИ, положение которых, по мнению Еврокомиссии, «ухудшилось». Комиссия намерена рекомендовать меры по обеспечению безопасности журналистов, которые сталкиваются с резким увеличением числа физических нападений и угроз в социальных сетях.

К концу 2021 года Еврокомиссия собирается также представить меры по защите журналистов от судебных исков, препятствующих проведению журналистских расследований (от так называемого «стратегического преследования против общественной мобилизации», или SLAPP). Эта практика набирает обороты во многих странах Евросоюза.

Кроме того, план действий предусматривает поддержку СМИ, которые с финансовой точки зрения не могут противостоять цифровым гигантам.

«В условиях цифровой революции граждане должны иметь возможность делать выбор, при котором взгляды могут выражаться свободно. Факты следует отличать от вымысла, а свободные СМИ и гражданское общество должны иметь возможность участвовать в открытых дебатах без злонамеренного вмешательства. Поэтому ЕС принимает меры, чтобы сделать демократию в Евросоюзе более устойчивой», — заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться