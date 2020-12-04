ОБСЕ: Все предложения по урегулированию кризиса в Беларуси были отвергнуты Минском и Москвой

ОБСЕ предлагала ряд инструментов для урегулирования политического кризиса в Беларуси, но все они были отвергнуты Минском и Москвой, заявили в организации

ОБСЕ предлагала ряд инструментов для урегулирования политического кризиса в Беларуси, но все они были отвергнуты Минском и Москвой. Об этом заявил председатель Комитета по правам человека Парламентской ассамблеи ОБСЕ Михаэль Георг Линк в ходе завершающей онлайн-сессии Минского форума.

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У ОБСЕ имеется большое количество инструментов для урегулирования политического кризиса в Беларуси, отметил Михаэль Георг Линк. Организация, например, неоднократно предлагала выступить в качестве медиатора для запуска переговорного процесса. Однако все предложения были отвергнуты властями Беларуси, России или ими обеими.

По его словам, у Беларуси есть обязательства в рамках ОБСЕ, и деятельность Александра Лукашенко вступает в явное противоречие с ними.

Михаэль Георг Линк подчеркнул, что ОБСЕ создавала инструменты как раз для того, чтобы разрешать такие «патовые ситуации». По его словам, Александр Лукашенко отрицает возможность диалога, предлагает вертикальный диалог вместо горизонтального. «Давление со стороны протестующих в этом случае очень важно, чтобы вымостить путь к круглым столам», — подчеркнул представитель ОБСЕ.

Отмечается, что Швеция, которая будет председательствовать в ОБСЕ в 2021 году, намерена с января повысить давление, чтобы режим Лукашенко ответил на призывы к международному посредничеству. Давление будет усилено и на Россию, потому что до сих пор Москва не была заинтересована в посредничестве ОБСЕ в разрешении политического кризиса в Беларуси, отметил Линк.

По его словам, новые выборы в Беларуси можно было бы провести и на основе нынешнего избирательного законодательства с привлечением Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ для мониторинга. Но, по его словам, «необходимы новые люди в ЦИК и территориальных избиркомах, нужно серьезным образом все реформировать». Он отметил, что БДИПЧ ОБСЕ могло бы помочь с созданием необходимых структур и реформированием законодательства, а Венецианская комиссия Совета Европы — с конституционной реформой.

В свою очередь глава представительства ЕС в Беларуси Дирк Шубель сказал, что Европейский союз готовит план поддержки на условии демократических преобразований в Беларуси, отмечает портал TUT.by.

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