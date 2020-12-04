ООН: ситуация с правами человека в Беларуси «продолжает ухудшаться»

За последние два месяца ситуация с правами человека в Беларуси ухудшилась, заявила 4 декабря верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, выступая в ходе интерактивного диалога Совета ООН по правам человека (СПЧ) по белорусской ситуации. Комиссар представила СПЧ последние данные мониторинга нарушений прав человека в Беларуси. В интерактивном диалоге СПЧ ООН приняла участие писательница Светлана Алексиевич, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции.

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В сентябре Совета ООН по правам человека на экстренном заседании принял резолюцию по белорусской ситуации. Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) было поручено внимательно следить за положением в области прав человека в Беларуси в контексте президентских выборов 2020 года. Согласно резолюции, устный доклад с новыми данными верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет должна была представить СПЧ до конца года в ходе интерактивного диалога. Этот диалог был организован штаб-квартирой ООН в Женеве 4 декабря.

В эту пятницу Мишель Бачелет сообщила СПЧ ООН о том, что с сентября ситуация с правами человека в Беларуси «продолжает ухудшаться, в особенности в том, что касается права на мирные манифестации». По данным верховного комиссара, более 27 тысяч белорусов за последние месяцы подверглись задержаниям. «Многих из них наказывали арестами, штрафы в отношении протестующих также становятся все более серьезными», — заявила Бачелет. Более 900 человек стали фигурантами уголовных дел (это участники избирательной кампании, журналисты, правозащитники, блогеры).

УВКПЧ ООН продолжает получать «многочисленные и достоверные сообщения об избиении задержанных» в милицейских участках и изоляторах. По словам Бачелет, эти факты можно было бы квалифицировать как бесчеловечное обращение и пытки. В самой Беларуси более 2000 граждан подали жалобы на избиения силовиками, но уголовного разбирательства по этим фактам не ведется.

Верховный комиссар ООН по правам человека потребовала от властей Беларуси «немедленно освободить всех, кто был незаконно задержан за реализацию своего права на свободу мирных собраний (…), а также обеспечить соблюдение права граждан на свободу слова и собраний, обеспечить независимое и открытое расследование всех случаев пыток и жестокого обращения».

В интерактивном диалоге СПЧ ООН приняла участие лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, вынужденно покинувшая Беларусь в конце сентября. «Тысячи белорусов и белорусок выходят на мирные акции протеста против насилия, против несправедливости и фальсификаций. Но власти отвечают новыми актами запугивания, арестами и пытками», — сказала писательница, входящая в президиум Координационного совета белорусской оппозиции (цитата по агентству БелаПАН).

Светлана Алексиевич призвала СПЧ ООН создать «специальные механизмы расследования» преступлений властей Беларуси против собственного народа.

Беларусь и Россия vs ООН

В ответ белорусский постпред при ООН Юрий Амбразевич обвинил правозащитников ООН — Управление верховного комиссариата и спецдокладчиков СПЧ — в «искажении ситуации» и «нагнетании истерии» (цитата по агентству БелаПАН). Амбразевич также объявил, что протестное движение в Беларуси «замедляется» (цитата по AFP).

В поддержку официального Минска выступили в СПЧ ООН представители России, Кубы, Венесуэлы и Сирии. Как отмечает France-Presse, российский постпред Геннадий Гатилов обвинил СПЧ ООН в использовании «двойных стандартов». В своей речи он указал на притеснение русскоязычных жителей в Украине и странах Балтии, а также о фактах полицейского насилия в США и Франции. В качестве примера он привел недавний скандал с избиением чернокожего продюсера полицейскими в Париже. Гатилов, правда, промолчал о том, что сотрудники полиции, ставшие фигурантами скандала, находятся под следствием (двое из них взяты под арест).

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