В Кишиневе десятки тысяч демонстрантов потребовали оставки правительства

Десятки тысяч демонстрантов собрались в воскресенье, 6 декабря, в центре Кишинева по призыву вновь избранного президента страны Майи Санду. В ходе протестного митинга Майя Санду потребовала немедленной оставки правительства страны.

Реклама Читать далее

Напомним, что второй тур президентских выборов в Молдове прошел 15 ноября. Бывший премьер-министр страны Майя Санду получила большинство голосов — 57,75 процента. Ее соперником был действующий президент страны Игорь Додон, за которого проголосовали 42,25 процента избирателей. Майя Санду должна занять президентский пост в конце декабря.

На заседании 3 декабря парламент Молдовы лишил Санду части полномочий — депутаты одобрили в финальном чтении законопроект о переподчинении Службы информации и безопасности парламенту страны. По мнению сторонников Санду, это является попыткой уменьшить роль президента в пользу парламента, который находится под контролем Игоря Додона.

«Игорь Додон не хочет признавать поражение. Он хочет поджечь страну, вызвать хаос, изолировать Молдову на международном уровне! Для этого он использует воров и коррумпированных чиновников парламента», — заявила Майя Санду на митинге. По ее мнению, роспуск правительства необходим, чтобы объявить досрочные парламентские выборы.

По подсчетам наблюдателей, на акцию поддержки вновь избранного президента собралось не менее 50 тысяч человек, которые скандировали: «В отставку!», «Досрочные выборы!» и «Долой воров, долой коррупцию!».

Оппозиция заявила, что многие протестующие не смогли присоединиться к митингу, так как были заблокированы правоохранительными органами на въезде в город.

Победа проевропейского кандидата Майи Санду на выборах стала неприятным сюрпризом для России, которая поддерживала кандидатуру Додона, выступающего за развитие отношений с Россией, за вступление Молдовы в Таможенный союз и против европейской интеграции.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться