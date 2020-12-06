Отмена tax-free в Великобритании: туристы много потеряют, Франция выиграет

Представители британского бизнеса опасаются, что решение правительства приведет к снижению числа приезжающих в страну за покупками туристов.

С 1 января Великобритания прекратит практику возврата налога на добавленную стоимость (20%) с покупок. Эта мера, в частности, затронет россиян, американцев, китайцев и вообще граждан всех стран, не входящих в Евросоюз. При этом соседняя Франция может хорошо заработать на решении Правительства Ее Величества, отмечают британские СМИ.

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Как уточняет BFMTV, решение принято из-за выхода Великобритании из Евросоюза. Дело в том, что с 1 января граждане ЕС должны стать в Великобритании «представителями третьих стран», а это означает, что на них, согласно правилам Всемирной торговой организации, должны распространяться те же правила, что и на иностранцев из государств, не входящих в Евросоюз. То есть, они тоже должны были бы получить право на возврат 20% от стоимости покупок, совершенных в британских магазинах.

Но так как это могло обойтись казне в 1,4 млрд фунтов (1,5 млрд евро) дополнительных расходов в год — что в три раза выше, чем сумма, возвращенная «неевропейским» туристам в 2019 году (577 млн евро), то было принято решение отменить «такс-фри» для всех.

С учетом высоких финансовых трат из-за эпидемии коронавируса, Великобритания не может позволить себе дополнительные траты, обосновал это решение канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак.

Канцлер казначейства Великобритании Риши Сунак не видит возможностей для дополнительных трат из бюджета на возмещение туристам tax-free. REUTERS - SIMON DAWSON

Как отмечает BFMTV, решение вызвало резкую критику со стороны торговцев товарами роскошью, так как именно их клиенты чаще всего пользуются возвратом этого налога. Отмена tax-free — это «огромный шок» для покупателей, отметила в комментарии New York Times Эден Блоклебэнк, директор организации, работающей с представителям британского сектора luxury.

В недавнем отчете Center for Economics Research, на который ссылается газета Guardian, говорится, что отмена tax-free приведет к снижению на 7% числа туристов из стран, не входящих в ЕС (примерно на 1,2 миллиона человек в год), а это обернется для Великобритании потерей 41 тысячи рабочих мест и 1 млрд фунтов-стерлингов инвестиций.

Еще одним ударом для британской экономики является то, что соседняя Франция приняла решение с 1 января 2021 снизить «порог» стоимости покупок для возможности вернуть taх-free: со 175 до 100 евро, отмечают британские СМИ.

Лондонский аэропорт Хитроу рассматривает возможность обжалования правительственного решения в суде, сообщает BFM.

Лондон. 02.12.2020 AP - Alberto Pezzali

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