120-й день после выборов в Беларуси: массовые задержания на «дворовых маршах»

В Минске и еще нескольких городах Беларуси 6 декабря граждане вышли на традиционные воскресные акции протеста. В столице люди собирались в колонны в разных районах города. Силовики выхватывали мирных протестующих и увозили в участки. К 17 часам по местному времени, по данным правозащитного центра «Весна», было известно о 110 задержанных. Среди них была и 73-летняя Нина Багинская, ветеран белорусского сопротивления. Кроме того, задержали 79-летнюю Ларису Соусь, женщину, пережившую Холокост.

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О задержании объявило радио «Свобода». Эту женщину 1941 года рождения, маму журналистки «Свободы» Анны Соусь, увезли в Октябрьское РУВД Минска. Дочь сообщила, что Лариса Соусь ранее перенесла операцию на голове.

О задержании Нины Багинской сообщил правозащитный центр «Весна». По данным агентства БелаПАН, женщину задержали у Академии МВД после того, как она стала требовать вернуть отнятый силовиками бело-красно-белый флаг. Багинскую увезли в Советское РУВД, однако вскоре отпустили. В Советском РУВД задержанных подолгу держат на улице лицом к стене, руки над головой, подчеркивает информационный портал TUT.by.

У дворыку Савецкага РУУС Менску затрыманых зноў ставяць да сьценкі. На дварэ -1



Фота: @motolkohelp pic.twitter.com/8VLWHm96zq — Радыё Свабода (@svaboda) December 6, 2020

На сегодняшних дворовых маршах силовики снова действовали жестко и «неизбирательно»: как пишет TUT.by, они выхватывали и случайных прохожих, в том числе, несовершеннолетних. Брали и водителей, которые выходили из машин, когда видели, как хватают других людей.

Во многих столичных дворах сейчас находятся силовики и пытаются задерживать участников акций. Вот, например, эмоциональное видео из Грушевки. Здесь силовики под крики из окон пытались задержать людей, но те успели забежать в подъезд. Видео канала motolkohelp. pic.twitter.com/nCFpW8td9R — Onliner (@OnlinerBY) December 6, 2020

В микрорайоне «Чкаловский» «было особенно горячо», сообщили очевидцы. Между тем, в Минске сегодня минус 1 градус («ощущается как -5»).

В районе Сухарево читательница TUT.by сняла человека, который, пытаясь спастись от силовиков, забежал в пруд. Однако его все равно задержали.

Среди них актёр Алексей Сапрыкин, музыкант и поэт Владимир Ленкевич, соведущий влога на Еврорадио — Василий Пронь. https://t.co/r2rwtFew2v — Еўрарадыё (@euroradio) December 6, 2020

«Дворовые марши» проходят в Минске третье воскресенье подряд. Напомним, ранее граждане, требующие отставки самопровозглашенного президента Лукашенко и освобождения всех политзаключенных, собирались по воскресеньям в огромные, более чем 100-тысячные колонны. Сейчас формат сопротивления изменился: под влиянием времени и массовых репрессий.

А так выглядела одна из колонн на Партизанском проспекте сегодня днем pic.twitter.com/3EYPc6Qn6M — Onliner (@OnlinerBY) December 6, 2020

За четыре месяца постоянных протестов, по данным Совета ООН по правам человека, в Беларуси были задержаны более 27 тысяч человек. Есть жертвы.

ООН продолжает получать «многочисленные и достоверные сообщения об избиении задержанных» в милицейских участках и изоляторах. По словам верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, эти факты можно квалифицировать как бесчеловечное обращение и пытки.

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