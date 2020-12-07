Белорусско-швейцарскую гражданку приговорили к двум с половиной годам колонии за участие в протесте

Гражданка Швейцарии и Беларуси была приговорена в понедельник, 7 декабря, к двум с половиной годам тюремного заключения за то, что сорвала балаклаву с сотрудника милиции во время одной из акций протеста против Александра Лукашенко.

В Минске гражданка Швейцарии и Беларуси была приговорена в понедельник, 7 декабря, к двум с половиной годам тюремного заключения за то, что сорвала балаклаву с сотрудника милиции во время одной из акций протеста против Александра Лукашенко.

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51-летняя Наталья Херше, прожившая в Швейцарии уже 12 лет и получившая гражданство этой страны, была признана виновной в оказании сопротивления сотруднику милиции при исполнении служебных обязанностей. По решению Советского районного суда Минска ей также придется выплатить компенсацию в размере 1000 рублей (около 400 евро) милиционеру за то, что ему «поцарапали лицо».

Наталья Херше была арестована 19 сентября после женского марша против Лукашенко. Она отбыла 15-дневный тюремный срок за участие в несанкционированной демонстрации, а затем была заключена под стражу до суда.

«Я живу в демократической европейской стране, где свобода выражения мнений и мирных собраний безоговорочно уважается и определяется Конституцией, где полиция не скрывает свои лица под масками и защищает своих граждан», – заявила на суде Наталья Херш, говоря о Швейцарии. «Я надеюсь, что так будет и в свободной Беларуси», – добавила она.

Посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт, который присутствовал на суде, заявил журналистам после слушания, что «сожалеет об этом решении суда». Он также добавил, что в рамках консульской защиты будет и дальше оказывать ей поддержку, насколько это возможно. Он уже навещал Наталью три раза в СИЗО. По его словам, защищать ее будут как гражданку Швейцарии, которой она является.

Как передает издание TUT.BY, после объявления приговора в зале суда родственники стали кричать «Позор!». Брат Натальи сообщил, что адвокат будет обжаловать приговор.

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