Евросоюз утвердил режим персональных санкций за нарушения прав человека

В понедельник, 7 декабря, министры иностранных дел стран ЕС одобрили «План действий Европейского союза в области прав человека и демократии». Этот документ позволяет применять персональные санкции к виновным в «серьезных нарушениях прав человека» во всем мире, однако решения должны быть приняты единогласно всеми государствами-членами ЕС. СМИ сравнивают принятый ЕС документ с «актом Магнитского».

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Новая система санкций может использоваться в случаях пыток, рабства, сексуального насилия, но это должны быть «серьезные нарушения», заявили в Брюсселе. Виновные будут наказаны запретом на въезд в ЕС и замораживанием их активов в Европе, как и все режимы санкций, ныне действующие в Евросоюзе.

Рамки санкций в отношении виновных в нарушениях прав человека имеют «глобальный масштаб»: физические или юридические лица, признанные виновными в серьезных нарушениях прав человека, могут подвергаться судебному преследованию и наказанию, где бы они ни находились.

Как уточнили корреспонденту France-Presse в Еврокомиссии, новый режим санкций – это особый режим, а не «копия Закона Магнитского» (акт Магнитского, принятый в 2012 году в США «для борьбы с безнаказанностью на международном уровне»). Даже идея, выдвинутая главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, назвать документ именем Алексея Навального была отклонена.

Министры также отклонили предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен отказаться от идеи единогласного принятия решения по санкциям. Она предлагала для ускорения и облегчения процедуры принимать решения простым большинством.

«Мы надеемся, что этот новый режим в будущем может быть распространен на коррупционные деяния», такие как «Глобальный акт Магнитского», – сказал тем не менее литовский министр Линас Линкявичюс.

Новый режим санкций ЕС действует в течение трех лет, а затем может быть продлен. Документ о новом санкционном режиме был опубликован в официальном журнале ЕС. В нем отмечается, что ограничительные меры начнут действовать на следующий день со дня опубликования, то есть с 8 декабря. Список лиц, попавших под санкции, будет приведен в приложении к документу, сейчас он пуст.

В настоящее время в ЕС действуют режимы санкций для конкретных стран, например, для Беларуси или России, а также три конкретных режима для санкций за применение химического оружия, кибератаки и терроризм. В отношении ближайших соратников президента России Владимира Путина, обвиняемых ЕС в причастности к отравлению в России российского оппонента Алексея Навального, 15 октября были введены санкции в связи с применением химического оружия. Их имена внесены в список, в который также включены граждане Сирии, виновные в тех же преступлениях.

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