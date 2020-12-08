В Британии стартовала массовая вакцинация. Первой прививку получила 90-летняя женщина

Великобритания первой из западной стан начала программу массовой вакцинации от коронавируса. Первой прививку Pfizer/BioNTech в рамках этой кампании получила 90-летняя Маргарет Кинан в больнице английского Ковентри, передает во вторник, 8 декабря, BBC.

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Маргарет Кинан, которой на следующей неделе исполнится 91 год, сказала, что это для нее лучший подарок ко дню рождения. Со слов женщины, она почти год провела в одиночестве, но теперь надеется увидеться с родственниками и друзьями. Через три недели она получит вторую дозу прививки.

Великобритания стала первой западной страной, начавшей кампанию всеобщей вакцинации от коронавируса, и первой страной в мире, применившей в рамках этой программы вакцину Pfizer/BioNTech. Регуляторы одобрили ее применение на прошлой неделе. Ранее ее создатели заявили о 95-процентной эффективности по итогам финальной стадии клинических испытаний.

Вакцинация не является обязательной. В министерстве здравоохранения указывают, что в первые недели она будет рассчитана на самые уязвимые группы — людей старше 80 лет и персонал домов престарелых.

Ожидается, что в ближайшие недели британцы получат 800 тысяч доз вакцины Pfizer/BioNTech. BBC со ссылкой на источники в правительстве пишет, что еще четыре миллиона доз должны прибыть в страну до конца года. В общей сложности заказов размещено на 40 миллионов доз препарата Pfizer/BioNTech (чего хватит на 20 миллионов человек, так как нужды две прививки). В общей сложности Британия заказала 357 миллионов доз различных вакцин от коронавируса.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок назвал начало программы вакцинации от коронавируса V-day — днем победы над эпидемией. При этом он отметил, что меры дистанцирования и барьерные жесты нужно будет соблюдать до весны.

5 декабря в России объявили о начале массовой вакцинации людей из основных групп риска препаратом «Спутник V», несмотря на сообщения о сложностях налаживания массового производства одного из компонентов российской вакцины.

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