«Не забудем»: минчанин получили по два года колонии за надпись на асфальте

В Минске во вторник, 8 декабря, огласили приговоры по делу о нанесении надписи «Не забудем» у станции метро «Пушкинская», где белорусские силовики застрелили 34-летнего активиста Александра Тарайковского. Один из фигурантов Владислав Гулис получил два года колонии строгого режима, еще двое — полтора года ограничения свободы с помещением в исправительное учреждение открытого типа.

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По мнению обвинения, нанося на тротуар краской из баллончиков надпись «Не забудем» трое жителей Минска, совершили «хулиганство» и пытались уничтожить чужое имущество. Следствие расценило фразу «Не забудем» как «циничную надпись, которая оскорбляет чувства граждан, демонстрирует пренебрежение моральными ценностями, направлена на причинение вреда общественному порядку и моральности».

С доводом эксперта-языковеда, привлеченного по просьбе защиты, что надпись не является «циничной», суд не согласился. При этом дело об уничтожении чужого имущества прекратили из-за отсутствие состава преступления.

Надпись «Не забудем» активисты нанесли рядом с местом гибели Александра Тарайковского, который был застрелен во время протестов 10 августа. В МВД Беларуси заявили, что он погиб от взрыва самодельного взрывного устройства, которое активист хотел бросить в силовиков. Однако, как показано на видео с места событий, рядом с Тарайковским ничего не взрывалось, а в активиста дважды стреляли силовики.

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