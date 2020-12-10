Беларусь закроет наземные границы с 20 декабря

Запрет на въезд и выезд из страны распространяется на пункты пропуска на железнодорожных вокзалах, станциях, в речных портах, а также на автодорожные пункты. Принятое решение власти объяснили борьбой с распространением коронавирусной инфекции.

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Как говорится в постановлении правительства, с 20 декабря решено временно приостановить «пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь». Эта мера касается выезда через сухопутные границы страны, воздушное сообщение сохраняется.

Это решение было оценено Светланой Тихановской как стремление возвести «железный занавес» вокруг Беларуси, где в течение четырех месяцев идут протесты против Александра Лукашенко. «Режим делает все, чтобы превратить нашу страну в новый ГУЛАГ», – цитирует ее слова France-Presse. Она также добавила, что закрытие границ направлено на «сокрытие преступлений» силовиков.

В конце октября так же по причине коронавируса Беларусь перекрыла границу с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной. 1 ноября страна запретила въезд иностранцам и лицам без гражданства за исключением дипломатов, водителей международного транспорта, а также россиян, следующих транзитом на родину. Спустя пять дней Александр Лукашенко, которого ЦИК назвал победителем президентских выборов, распорядился не пускать обратно и белорусов, которые «выехали за пределы страны в это непростое время». «Заразу нам возить не надо, и неважно, с каким паспортом», – заявил тогда он.

В начале пандемии COVID-19, весной этого года Лукашенко сильно преуменьшал серьезность нового вируса, осудил «психоз» и отказался вводить общие меры сдерживания или отменять публичные мероприятия.

По данным Минздрава Беларуси, на сегодняшний день в стране было зарегистрировано 154 392 случая заражения коронавирусом, 1238 человек скончались.

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