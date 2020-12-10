ЕС и Великобритания примут «твердое решение» по Брекзиту в ближайшие дни

Борис Джонсон и Урсула фон дер Ляйен в Брюсселе 9 декабря 2020 года

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не смогли выработать консенсус, который позволил бы избежать сценария «жесткого» Брекзита через три недели. Стороны дали себе время до воскресенья, чтобы принять «твердое решение» о судьбе переговоров после выхода Великобритании из ЕС.

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Переговоры между Джонсоном и фон дер Ляйен состоялись в Брюсселе во время рабочего обеда, который продлился более трех часов.

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Борис Джонсон прибыл в Европейскую комиссию в среду около 20:00 (22:00 МСК). Сначала он встретился тет-а-тет с Урсулой фон дер Лейен, а затем пообедал в присутствии десятка гостей, включая британского переговорщика Дэвида Фроста и европейца Мишеля Барнье. Хотя рыбная ловля - одна из самых спорных тем переговоров, в меню были гребешки и тушеная камбала, отмечает корреспондент RFI в Брюсселе.

Изысканное меню не способствовало сближению позиций. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что обе стороны выступают с «очень отдаленных» позиций, а встреча вызвала «оживленную дискуссию». «Премьер-министр и г-жа фон дер Ляйен договорились продолжить переговоры между своими переговорными группами в течение следующих нескольких дней. Они договорились, что к воскресенью должно быть принято твердое решение о будущем переговоров», - добавил британский источник после встречи.

Британия формально вышла из Евросоюза 31 января этого года, но фактически остается частью ЕС до 31 декабря.

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