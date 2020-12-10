Коронавирус: власти Германии обеспокоены ростом случаев заражения COVID-19

Медсестры в крыле для пациентов с коронавирусом в больнице DRK Kliniken Mitte в Берлине

Рост случаев заражения Covid-19 в Германии является «тревожным», заявил в четверг, 10 декабря, глава института им. Роберта-Коха (RKI) в Берлине.

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«Ситуация остается очень серьезной (...) она ухудшилась с прошлой недели», — сказал глава RKI Лотар Вилер, в то время как Германия, власти которой открыто обеспокоены текущим развитием эпидемии, зафиксировала в четверг прирост случаев коронавируса на 23 679 за 24 часа.

440 человек скончались за последние сутки. Накануне в Германии был зафиксирован максимальный суточный показатель смертности с момента начала эпидемии (+590). На этой неделе канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за ужесточение ограничительных мер в стране во время выступления в Бундестаге. В стране раздаются призывы к введению жесткого локдауна.

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