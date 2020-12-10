Нидерланды высылают двух российских дипломатов за шпионаж.

Власти Нидерландов вышлют двух российских дипломатов после того, как в Нидерландах была раскрыта шпионская сеть. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на заявление голландской разведки AIVD в четверг, 10 декабря.

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Оба российских гражданина являются сотрудниками СВР (службы внешней разведки Российской Федерации), и были аккредитованы в Нидерландах в качестве дипломатов, добавляет AIVD. Согласно заявлению Генеральной службы разведки и безопасности Нидерландов, два российских дипломата, работавших в посольстве России в Гааге, уже объявлены персонами нон-грата.

De AIVD heeft recentelijk een substantieel spionagenetwerk opgerold. Twee Russische inlichtingenofficieren moeten Nederland verlaten: https://t.co/SG9wln6kSB pic.twitter.com/V2pS2MS88n — AIVD (@AIVD) December 10, 2020

Голландское издание Telegraaf указывает, что высылаемых дипломатов обвиняют в шпионаже в секторе высоких технологий. По версии AIVD, действия дипломатов нанесли ущерб «экономике и национальной безопасности Нидерландов».

Как пишет Telegraaf, один из агентов агенты СВР создал «обширную сеть источников, каждый из которых работает или был активен в голландском секторе высоких технологий». Люди, к которым он обращался, имели доступ к конфиденциальной информации. Некоторые получали деньги в обмен на информацию. Второй агент, подлежащий высылке, выполнял «вспомогательную роль». Агентов интересовала «информация об искусственном интеллекте, полупроводниках и нанотехнологиях», добавляет издание. При этом AIVD не делает никаких заявлений о личности информаторов и затронутых компаний и учебных заведений.

В 2018 году Нидерланды обвинили ГРУ в попытке хакерской атаки на ОЗХО. В октябре 2018 власти страны выслали четырех подозреваемых россиян.

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