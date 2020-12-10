Хакеры атаковали Европейское агентство по лекарствам, украдены данные о вакцине Pfizer и BioNTech

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), рассматривающее сейчас заявки на экстренное применение вакцин от коронавируса, подверглось хакерской атаке.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), рассматривающее сейчас заявки на экстренное применение вакцин от коронавируса, подверглось хакерской атаке. Компании Pfizer и BioNTech сообщили, что были украдены документы, связанные с разработанной ими вакциной от коронавируса.

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«EMA подверглось кибератаке», — сообщило в среду, 9 декабря, Европейское агентство по лекарствам. Сообщается, что агентство начало расследование в сотрудничестве с правоохранительными органами и другими соответствующими организациями. В пресс-релизе EMA не уточняется, когда произошла атака и какие данные могли быть похищены.

В данный момент Европейское агентство по лекарственным средствам оценивает вакцину, разработанную альянсом Pfizer и BioNTech, и вакцину компании Moderna на предмет экстренного одобрения их использования в ЕС.

В заявлении на сайте BioNTech говорится, что EMA проинформировало их о том, что хакеры незаконно получили доступ к некоторым документам, связанным с получением одобрения для вакцины Pfizer и BioNTech. Отмечается, что ни одна из систем компаний Pfizer и BioNTech не была взломана в связи с этим инцидентом. В компании не знают, получили ли злоумышленники персональные данные об участниках клинического исследования. Pfizer также подтвердила, что некоторые документы, поданные в европейский регулятор, были украдены, передает Bloomberg.

Европейское агентство заверило разработчиков вакцины, что хакерская атака не повлияет на сроки рассмотрения их запроса. Сами компании ожидают дополнительной информации о кибератаке от EMA.

Пока неизвестно, затронула ли кибератака документы, связанные с вакциной компании Moderna.

Препарат Pfizer и BioNTech уж был одобрен в Великобритании, где во вторник началась всеобщая вакцинация. Европейский союз уже заказал 300 миллионов доз вакцины Pfizer и BioNTech и 160 миллионов доз препарата Moderna. EMA также ведет оценку вакцины, разработанной компанией AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом.

Пока неизвестно, кто стоит за хакерской атакой на Европейское агентство по лекарствам. Во время пандемии кибератаки на учреждения по здравоохранению и медицинские организации участились. За соответствующей информацией охотятся разного года киберпреступники: как отдельные хакеры, так и поддерживаемые государством разведслужбы.

По данным Reuters, хакерские атаки связывают с Северной Кореей, Южной Кореей, Ираном, Вьетнамом, Китаем и Россией. Агентство задокументировало шпионские кампании против множества фармацевтических фирм и разработчиков вакцин, в том числе против Gilead, Johnson & Johnson, Novavax, Moderna. Атакам подвергались регуляторы и международные организации.

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