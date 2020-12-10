Хакеры атаковали Европейское агентство по лекарствам, украдены данные о вакцине Pfizer и BioNTech
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Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA), рассматривающее сейчас заявки на экстренное применение вакцин от коронавируса, подверглось хакерской атаке. Компании Pfizer и BioNTech сообщили, что были украдены документы, связанные с разработанной ими вакциной от коронавируса.
«EMA подверглось кибератаке», — сообщило в среду, 9 декабря, Европейское агентство по лекарствам. Сообщается, что агентство начало расследование в сотрудничестве с правоохранительными органами и другими соответствующими организациями. В пресс-релизе EMA не уточняется, когда произошла атака и какие данные могли быть похищены.
В данный момент Европейское агентство по лекарственным средствам оценивает вакцину, разработанную альянсом Pfizer и BioNTech, и вакцину компании Moderna на предмет экстренного одобрения их использования в ЕС.
В заявлении на сайте BioNTech говорится, что EMA проинформировало их о том, что хакеры незаконно получили доступ к некоторым документам, связанным с получением одобрения для вакцины Pfizer и BioNTech. Отмечается, что ни одна из систем компаний Pfizer и BioNTech не была взломана в связи с этим инцидентом. В компании не знают, получили ли злоумышленники персональные данные об участниках клинического исследования. Pfizer также подтвердила, что некоторые документы, поданные в европейский регулятор, были украдены, передает Bloomberg.
Европейское агентство заверило разработчиков вакцины, что хакерская атака не повлияет на сроки рассмотрения их запроса. Сами компании ожидают дополнительной информации о кибератаке от EMA.
Пока неизвестно, затронула ли кибератака документы, связанные с вакциной компании Moderna.
Препарат Pfizer и BioNTech уж был одобрен в Великобритании, где во вторник началась всеобщая вакцинация. Европейский союз уже заказал 300 миллионов доз вакцины Pfizer и BioNTech и 160 миллионов доз препарата Moderna. EMA также ведет оценку вакцины, разработанной компанией AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом.
Пока неизвестно, кто стоит за хакерской атакой на Европейское агентство по лекарствам. Во время пандемии кибератаки на учреждения по здравоохранению и медицинские организации участились. За соответствующей информацией охотятся разного года киберпреступники: как отдельные хакеры, так и поддерживаемые государством разведслужбы.
По данным Reuters, хакерские атаки связывают с Северной Кореей, Южной Кореей, Ираном, Вьетнамом, Китаем и Россией. Агентство задокументировало шпионские кампании против множества фармацевтических фирм и разработчиков вакцин, в том числе против Gilead, Johnson & Johnson, Novavax, Moderna. Атакам подвергались регуляторы и международные организации.
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