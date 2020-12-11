Климат: ЕС обязался сократить углеродные выбросы на 55% к 2030 году

Европейский союз согласовал повышенные обязательства по снижению углеродных выбросов для борьбы с глобальным изменением климата. После трудных переговоров на саммите ЕС в ночь на пятницу, 11 декабря, было объявлено, что 27 стран единой Европы намерены к 2030 году сократить свои выбросы парниковых газов на 55%, а не на 40, как предполагалось ранее. Это решение было принято накануне 5-летней годовщины Парижского соглашения по климату.

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«Накануне пятилетия Парижского соглашения мы взяли на себя обязательства сократить не менее чем на 55% наши выбросы парниковых газом. Десять лет — это завтра. Теперь приложим все усилия, чтобы добиться успеха. Все вместе. Плана Б не существует!» — этими словами пятницу утром приветствовал решение саммита ЕС президент Франции Эмманюэль Макрон.

À la veille du 5e anniversaire de l’accord de Paris, nous, Européens, nous engageons à réduire d’au moins 55% nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030. 10 ans, c’est demain. Alors mettons tout en œuvre pour réussir. Maintenant. Tous ensemble. Car il n’y a pas de plan B ! — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 11, 2020

«Лидером в борьбе с изменением климата» назвал Европейский союз председатель Европейского совета Шарль Мишель. До сих пор ЕС ставил задачу снизить к 2030 году выбросы парниковых газом на 40% по сравнению с показателями 1990 года. Новая задача — сокращение выбросов на 55 процентов.

Europe is the leader in the fight against climate change.



We decided to cut our greenhouse gas emissions of at least 55% by 2030. #EUCO pic.twitter.com/XfoCacHoq0 — Charles Michel (@eucopresident) December 11, 2020

Новые обязательства по сокращению углеродных выбросов были предметов долгих и сложных переговоров, которые завершились лишь около трех часов ночи в пятницу. 27 стран ЕС обсуждали условия и распределение усилий в рамках новой программы снижения выбросов. Как отмечает France-Presse, речь на переговорах шла, в частности, о требованиях Польши, чья энергетика в значительной степени зависит от угольных электростанций. 70% необходимой энергии Польша получает за счет угольных ТЭС. Варшава настаивает на финансовых гарантиях ЕС для проведения масштабных экологических преобразований в своем энергетическом секторе.

Весной этого года Еврокомиссия представила законопроект о мерах по достижению «климатической нейтральности» Евросоюза к 2050 году. К этому сроку негативное воздействие на климат парниковых газов, попадающих в атмосферу в результате экономической деятельности в странах ЕС, должно полностью компенсироваться за счет использования «зеленых» технологий и высаживания лесов. В октябре Европейский парламент проголосовал за ужесточение целевых показателей по сокращению углеродных выбросов — на 60% в ближайшие 10 лет.

9 декабря Еврокомиссия обнародовала «дорожную карту» сокращения углеродных выбросов в сфере транспорта (на транспорт приходится пятая часть мировых выбросов парниковых газов). В Брюсселе указали на необходимость к середине века добиться 90 процентного снижения выбросов в транспортной отрасли. Речь идет об ужесточении экологических норм для автотранспорта, развитии гибридных и электромобилей, увеличении доли железнодорожных дорог в перевозке пассажиров и грузов. К 2030 году, считает Еврокомиссия, в странах ЕС должно быть не менее 30 миллионов автомобилей с «нулевым выбросом» углеродов. Ставка также делается на появление в следующем десятилетии самолетов и судов нового типа, также с нулевым уровнем выбросов парниковых газов.

Пять лет назад — 12 декабря 2020 года — на международной конференции было принято соглашение, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Соглашение было подготовлено взамен Киотского протокола в соответствии с Рамочной конвенцией ООН об изменении климата. Страны мира договорились ограничить повышение средней глобальной температуры к концу века в диапазоне 1,5-2 °C.

9 декабря в своем ежегодном докладе Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) сообщила, что в 2019 году объем углеродных выбросов был рекордным: более 59 миллиардов тонн, а годовой рост составил 2,6%. В последнее десятилетие объемы выбросов растут ежегодно в среднем на 1,5%. По оценке ООН, такими темпами к концу века глобальная температура вырастет на 3,2 °C. Для достижения целей Парижской конференции по климату ежегодно объем выбросов нужно сокращать на 7,6% до 2030 года.

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