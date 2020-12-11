На саммите лидеры ЕС решили санкционировать «незаконные и агрессивные» действия Турции в Средиземноморье.

Вечером в четверг, 10 декабря, собравшиеся в Брюсселе лидеры стран Евросоюза приняли решение санкционировать «незаконные и агрессивные» действия Турции в Средиземном море против Афин и Никосии. Об этом говорится в заявлении госсекретаря по европейским делам правительства Франции Клемана Бона.

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«Европейский совет принял санкции перед лицом «односторонних действий и провокаций» Турции. Принятые меры будут индивидуальными санкциями, могут быть также приняты дополнительные меры, если Турция продолжит свои действия», – написал Клеман Бон в своем аккаунте в Twitter.

Список имен будет составлен в ближайшие недели, а затем представлен на одобрение стран-членов ЕС. Эти имена будут добавлены в черный список, составленный в ноябре 2019 года, когда ЕС решил санкционировать действия Турции по проведению геологоразведочных работ на шельфе Кипра. В этот список уже входят два представителя Турецкой нефтяной корпорации (TPAO), которым запрещен визовый режим и чьи активы в ЕС заморожены.

Европейские лидеры поручили главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю «доложить им не позднее марта 2021 года о развитии ситуации», а затем предложить, в случае необходимости, внести в санкционный список новые имена или новые компании. По словам европейского дипломата, которого цитирует агентство France-Presse, «идея состоит в том, чтобы закручивать гайки постепенно».

Лидеры Евросоюза отклонили идею общих экономических санкций против Турции, несмотря на то, что в последнее время у ЕС появилось множество разногласий с Анкарой, в частности в связи с провокационными действиями против Греции и Кипра, военными конфликтами в Ливии, Сирии и Нагорном Карабахе. Но Турция является членом НАТО, и у нее есть много сторонников внутри этой организации, пишет France-Presse. Отсутствие консенсуса среди лидеров ЕС, в частности, исключило принятие европейского эмбарго на поставки оружия Турции, которое запрашивала Греция.

В пятницу, 11 декабря, президент Франции Эммануэль Макрон приветствовал решение Евросоюза о санкциях. Европейский союз «продемонстрировал свою способность быть твердым» в отношении Турции, сказал французский президент. «Мы дали Турции шанс» в октябре, но «мы единодушно отметили, что Турция продолжила свои провокационные действия», – заявил Эмманюэль Макрон по окончании европейского саммита в Брюсселе.

В тот же день власти Турции отреагировали на решение саммита ЕС, назвав его «предвзятым и незаконным». «Мы отвергаем предвзятую и незаконную позицию, содержащуюся в выводах саммита ЕС», – говорится в заявлении МИД Турции.

Геологоразведочные работы, проводимые Турцией в спорных морских районах с Грецией и Кипром, уже несколько месяцев являются причиной напряженности в отношениях с Евросоюзом. Кризис между Афинами и Анкарой обострился после того, как в августе Турция направила в спорные районы геологоразведочное судно Oruç Reis. После объявления о европейских санкциях, Анкара объявила в конце ноября о возвращении судна в порт. Накануне принятия решения о новых санкциях на текущем саммите ЕС, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что они «не вызывают большого беспокойства» для его страны.

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