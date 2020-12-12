Варшава и Будапешт уступили Брюсселю: ЕС утвердил семилетний бюджет

На саммите Евросоюза утвердили семилетний бюджет на общую сумму почти в два триллиона евро, принятие которого было под угрозой из-за позиции стран Восточной Европы. В Брюсселе председательствующей в ЕС Германии удалось уговорить власти Венгрии и Польши отказаться от планов наложить вето на принятие финансового документа.

Реклама Читать далее

В ноябре Варшава и Будапешт обещали вновь заблокировать бюджет из-за привязки финансирования к соблюдению принципа верховенства права. Ранее они уже прошли на такой шаг в ходе саммита в середине ноября. Из-за разногласий не удавалось утвердить в том числе программу помощи экономики стран-членов ЕС после пандемии коронавируса на 750 миллиардов евро.

Причиной протеста со стороны Венгрии и Польши стал так называемый принцип верховенства права. Он привязал выделение помощи к соблюдению законов в странах-бенефициарах. В случае, если европейские правовые нормы соблюдаться не будут, Еврокомиссия может предлагать введение штрафных санкций.

От механизма, введенного ЕС, могли пострадать прежде всего Венгрия и Польша. В июле на чрезвычайном саммите Евросоюза, когда лидеры стран утвердили суммы субсидий, они выступали против привязки финансовой помощи к верховенству права и называли этот шаг Еврокомиссии «давлением» со стороны Брюсселя. Однако соответствующий принцип, как сообщает Би-би-си, был утвержден странами ЕС.

В 2017 году Еврокомиссия уже инициировала расследование в отношении Польши и Венгрии из-за несоблюдения квот на расселение беженцев. Позже этот же орган ЕС раскритиковал реформу Верховного суда в Польше. Изменения в законе подразумевали, что судьи ВС должны будут уйти в отставку в возрасте 65 лет, а их назначение и увольнение окажутся под контролем Министерства юстиции. По мнению представителей Евросоюза, эта реформа не соответствует главным правовым принципам ЕС о разделении исполнительной и судебной власти.

Под критикой Европейского парламента оказался также фактически полный запрет абортов в Польше. В октябре 2020 года Конституционный суд признал незаконным прерывание беременности из-за наличия у плода «тяжелого дефекта или неизлечимой болезни». По этому поводу в стране проводилось абсолютное большинство легальных абортов. 455 евродепутатов поддержали резолюцию, осуждающую данное решение польских властей, еще 145 выступили против, 71 — воздержались. Однако о возможном расследовании Еврокомиссии или санкциях пока не сообщалось.

Почему Польша и Венгрия не заблокировали принятие бюджета снова?

Венгрия и Польша согласились изменить позицию после того как председательствующая в ЕС Германия предложила обеим странам компромиссное решение. По словам главы администрации премьера Венгрии, Гергея Гуляша, речь идет о «компромиссе, приемлемом для Германии, и отвечающем условиям, выдвинутым Польшей», сообщает Рейтер. В рамках этого компромисса, уточнил Гуляш, механизм привязки финансирования к соблюдению правовых принципов не будет работать до того, как по его сути не выскажется Европейский суд, в случае, если Будапешт и Варшава решат туда обратиться. «Это означает, что если мы подадим жалобу (на это положение) в феврале, механизм не сможет начать работать, после чего еврокомиссии придется вырабатывать принципы его проведения в жизнь, то есть вся процедура соблюдения принципов правового государства не сможет быть задействована до 2023 года», — сказал Гуляш, слова которого приводит Рейтер.

Как утверждают европейские СМИ, Еврокомиссия могла убедить Польшу и Венгрию не выступать против семилетнего бюджета четырехстраничным заявлением. Согласно этому документу, который ни к чему не обязывает страны ЕС, механизм привязки финансирования к соблюдению прав не будет использоваться для наказания стран за решения, не связанные с использованием полученных от Евросоюза средств.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться