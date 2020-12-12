Мария Колесникова удостоена премии фонда имени Герхарта Баума
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Мария Колесникова удостоена премии в области прав человека 2021 года фонда имени Герхарта Баума за «мужество и бескомпромиссность». Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщил новостной портал Stimme.de.
Размер премии составляет 10 тысяч евро, она будет вручена 7 февраля 2021 года на фестивале новой музыки Eclat в Штутгарте. Ее получит сестра Марии Колесниковой Татьяна Хомич, которая проживает в Украине.
Мария Колесникова, по образованию музыкант, окончила Академию музыки по классу флейты и дирижирования. Училась в Высшей школе музыки в Штутгарте (Германия) на факультетах старинной и современной музыки, участвовала в музыкальной жизни Германии как исполнитель и организатор культурных событий.
«Мария — человек с социальной ответственностью. Как артистка она всегда хотела достучаться до людей, чтобы изменить мир к лучшему», — говорит Кристина Фишер, руководитель фестиваля ECLAT, долгое время работавшая с Колесниковой.
Напомним, что Член президиума Координационного совета Мария Колесникова находится под стражей после похищения силовиками 7 сентября. 6 ноября суд города Минска продлил Колесниковой срок задержания до 8 января.
Как пишет DW, «Мария Колесникова не впервые становится лауреатом германской премии. Так, в начале декабря ей вместе с Вероникой Цепкало и Светланой Тихановской присудили премию имени Мартина Лютера „Бесстрашное слово“. Церемония награждения пройдет 24 апреля в Вормсе».
В октябре норвежский депутат от христианско-демократической партии Гейр Тоскедал выдвинул Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало на соискание Нобелевской премии мира 2021 года.
В среду, 16 декабря, Светлана Тихановская ожидается в Страсбурге во Франции, где пройдет церемония вручения премии европарламента им. Сахарова белорусской оппозиции.
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