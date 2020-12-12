Швейцария заморозила активы Александра Лукашенко

Федеральный совет Швейцарии заморозил активы Александра Лукашенко и запретил ему въезд на швейцарскую территорию. Об этом в субботу, 12 декабря, сообщило агентство Reuters.

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Такое решение было принято в соответствии с введенными накануне санкциями против Александра Лукашенко и еще 14 граждан Беларуси. Заявление об этом было опубликовано на сайте Федерального совета Швейцарии. Как говорится в тексте, санкции приняты против лиц, которые «несут ответственность за акты насилия и произвольные аресты, совершенные после спорных президентских выборов в этой республике».

Помимо Александра Лукашенко под действие санкций подпал его сын Виктор, занимающий пост помощника президента по национальной безопасности, глава КГБ Беларуси Иван Тертель, руководитель управления МВД Роман Мельник, председатель Конституционного суда Петр Миклашевич и другие. Подпавшим под действие санкций лицам запрещен въезд на территорию Швейцарии, а их активы заморожены. Санкции вступили в действие немедленно, и Швейцария уже осуществила заморозку активов Александра Лукашенко.

Правительство Швейцарии, федеральный совет, также наложило эмбарго на поставку оружия в Беларусь, поскольку оно может использоваться властями для репрессий против протестующих граждан.

Кроме того, власти Швейцарии требуют освобождения Натальи Херше, гражданки Швейцарии и Беларуси, которая была приговорена в понедельник, 7 декабря, к двум с половиной годам тюремного заключения за то, что сорвала балаклаву с сотрудника милиции во время одной из акций протеста против Александра Лукашенко.

После суда посол Швейцарии в Беларуси Клод Альтерматт заявил журналистам, что Швейцария будет защищать Наталью Херше, как свою гражданку.

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