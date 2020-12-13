Беларусь продолжает протестовать дворами

Второе воскресенье подряд власти не отключают мобильный интернет и не закрывают станции метро в Минске. Спецтехника и силовики по-прежнему появились в районах столицы с самого утра.

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18-я воскресная акция протеста 13 декабря снова прошла в децентрализованном формате — локальные сообщества жителей микрорайонов сами назначают место сбора в телеграм-чатах незадолго до начала марша, небольшие колонны двигаются сложными маршрутами через дворы, чтобы избежать столкновений с силовиками. Тем не менее, в Минске в некоторых местах омоновцы и солдаты внутренних войск разгоняли демонстрантов.

Корреспондент RFI прошел с участниками марша квартала, примыкающего к кинотеатру «Киев», здесь прошел последний перед выборами 9 августа стихийный митинг в поддержку Светланы Тихановской. Колонна из 300–400 человек прошла по району и направилась к знаменитому двору на улице Червякова, который уже получил символическое название «площадь Перемен». Здесь 11 ноября был избит сторонниками Лукашенко и передан ОМОНу активист Роман Бондаренко, на следующий день он умер в больнице скорой помощи. Со дня смерти активиста на «площади Перемен» круглосуточно дежурит патруль милиции. В ход сегодняшней акции она не вмешивалась, но, по-видимому, вызвала силовиков. Демонстранты скандировали «Я выхожу!» (последнее сообщение Романа Бондаренко в чате местного сообщества) и «Жыве Беларусь!».

На локальных маршах разработана своя система раннего оповещения — есть телеграм-чаты, посвященные исключительно передвижению силовиков по городу. За несколько минут до появления на «площади Перемен» автобусов с силовиками участники марша уже начали расходиться. Всего в Беларуси, по данным правозащитного центра «Вясна», на 14:00 по Парижу было задержано 65 человек — это минимальный показатель для протестной осени и зимы.

Силовики действовали по предсказуемой схеме — усиленное патрулирование районов и кварталов, где проходили самые многочисленные марши в прошлые воскресенья, точечные задержания местных жителей даже без какой-либо протестной символики. Информация о задержаниях поступала из районов Уручье, Каменная Горка, города-спутника Смолевичи, а также окрестностей станции метро «Пушкинская». В некоторых местах действия протестующих дезориентировали омоновцев и солдат ВВ — так, например, в Грушевке местные жители устроили массовое катание по замерзшему пруду, явных причин для задержаний у силовиков в этот раз не нашлось.

Локальные марши прошли также в некоторых областных городах, районных центрах и поселках.

Ранее в субботу, 12 декабря, в Беларуси прошло несколько стихийных локальных акций протеста без анонсов, что, видимо, и предотвратило массовые задержания. 12 декабря — месяц со дня гибели Романа Бондаренко, на акции в его память вышли жители минских районов Сухарево, Новая Боровая, Лошица, Восток, марши памяти также состоялись в Гродно, Витебске, Жодино и пригородах Минска.

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