В Германии ужесточат меры для борьбы с пандемией COVID-19

В Германии с 16 декабря ужесточат ограничительные меры, направленные на борьбу с пандемией коронавируса. Как сообщает Reuters со ссылкой на проект постановления правительства, до 10 января в стране будут работать только магазины, торгующие товарами первой необходимости, а школы перейдут на дистанционное обучение. С ноября в Германии уже действовал «мягкий» локдаун, однако число новых случаев заражения коронавирусом в последние дни приблизилось к рекордным значениям.

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Новые карантинные меры начнут действовать с середины следующей недели и затронут в том такие праздники, как Рождество и Новый год. В стране закроются все магазины, торгующие товарами не первой необходимости, а распитие алкоголя на улице окажется под запретом. Речь идет в том числе о продаже глинтвейна, популярной в период новогодних праздников.

Жители Германии также не смогут купить новогодние фейерверки. На такой шаг власти пошли для того, чтобы не допустить наплыва пациентов, получивших ранение от пиротехники, в перегруженные больницы.

Ограничительные меры, введенные в ноябре, также продолжат действовать. Музеи, рестораны, бары, кинотеатры и другие заведения не смогут возобновить работу до снятия карантина.

Как отмечает DW, власти Германии признали, что «мягкий» локдаун, действовавший в стране около месяца, не позволил предотвратить новую волну заражений. В Германии за первую неделю декабря фиксировали в четыре раза больше случаев передачи коронавируса, чем за аналогичный период этой весной. В последние дни число новых случаев за 24 часа приблизилось к 30 тысячам (29 875). В пятницу, 11 декабря, жертвами пандемии стали 598 человек.

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