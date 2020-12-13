Переговоры по условиям Брекзита будут продолжены

В воскресенье, 13 декабря, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявили о продолжении переговоров по Брекзиту.

Реклама Читать далее

«Несмотря на истощение сил после почти годичных переговоров, несмотря на то, что сроки были превышены много раз, мы считаем, что на данном этапе мы обязаны идти дальше (…) Поэтому мы поручили нашим переговорщикам продолжить обсуждения и посмотреть, может ли быть достигнуто соглашение даже на этой поздней стадии», — говорится в совместном заявлении.

«По состоянию на этот момент, боюсь, наши разногласия по некоторым ключевым вопросам еще очень велики. Но надежда умирает последней, и мы продолжим переговоры, чтобы понять, что же мы все-таки можем сделать. Великобритания уж точно не уйдет с переговоров», — заявил в воскресенье каналу BBC Борис Джонсон.

Теперь зашедшие в тупик переговоры продолжатся в Брюсселе, и, как пишет BBC, ожидается, что основное внимание будет уделено тому, насколько близко Великобритании следует придерживаться экономических правил ЕС в будущем.

Без заключения соглашения торговля Великобритании с ЕС будет осуществляться только по правилам ВТО, что может привести к потерям для экономики обеих сторон, уже ослабленных коронавирусом.

Обозреватели уже сделали заключение о том, что, скорее всего, ни одна из сторон не хочет взять на себя политическую ответственность и заявить, наконец, что переговоры провалились.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться